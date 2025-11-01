Carlos Davila, el influencer venezolano que relata cómo es emigrar a Valladolid: «No presto atención a los 'haters'»

Carlos Davila es de Maturín, Venezuela. Tiene 36 años y hace dos y medio dejó su país para venirse a España. Actualmente, reside en Valladolid ... y en sus redes sociales cuenta cómo es la vida en la ciudad. Además, en sus vídeos explica los obstáculos que ha tenido y tiene que superar y todo lo que le llama la atención de la capital del Pisuerga y de sus viajes por España.

Su primera estancia en el país fue en Madrid, y tras un año y tres meses, le surgió una oportunidad para mudarse a Valladolid, donde lleva algo más de un año viviendo: «Creo que ha sido una de las mejores decisiones que he podido tomar hasta ahora».

Sus redes, un diario de vida y emociones

En Venezuela era comerciante y estudiaba Derecho, estudios que no llegó a terminar. Actividades que compaginaba creando contenido en redes desde hace más de cinco años. «Principalmente, es una forma de desahogarme y expresarme. Siento que dreno gran parte de mis pensamientos», comenta.

Comparte en redes sus reflexiones porque dice sentir la necesidad de hacerlo, lo disfruta. Para él es clave mostrarse de forma real, de la manera más honesta que puede. «Podemos pasar, de media, unas cinco horas en el teléfono y, en parte, lo que buscas allí es algo real que te entretenga», asegura. En TikTok supera los 300.000 seguidores, por lo que le gustaría convertir su cuenta en un proyecto de empresa, pero por el momento solo es un hobby por el que no obtiene ingresos.

Ficha de redes de Carlos Davila: Redes sociales TikTok: @carlossdavila08 - Instagram: @carlosdavila.8

Nº de seguidores 313.800 - 6.176

¿Cómo establecerse en España desde Venezuela?

Aprendió consumiendo contenidos, seguía cuentas que le aconsejaban y ponía en práctica esas enseñanzas, aunque no siempre eran acertadas. Cuando emigró vio una oportunidad clara de compartir una experiencia útil que a él le hubiera ahorrado tiempo y dinero. «Aprender de mis errores, de todo el tema de emigrar, de cómo hacer los diferentes procesos o cómo alquilar un piso», comenta que era su objetivo, mostrando tanto las cosas buenas como las malas.

«Mientras más voy conociendo Valladolid y a las personas que están aquí más me voy enamorando»

«Valladolid para mí es un Madrid muy chiquito. Mucho mejor que el agobio de Madrid», declara. «Una ciudad hermosa y mientras más voy conociendo esta ciudad y a las personas que están aquí más me voy enamorando». Su experiencia asegura que no puede ser más positiva pese a que le habían advertido de que los vallisoletanos son fríos, de momento, él no ha tenido esa percepción, otra de las cosas que valora de aquí es la comida: «Bromean conmigo porque me han visto subir unos seis o siete kilos de peso, porque me encanta comer y la gastronomía aquí es riquísima».

¿Cómo son los restaurantes venezolanos de Valladolid?

Parte de sus contenidos en redes sociales es mostrar bares y restaurantes que va conociendo. Por un lado, muestra la oferta de comida venezolana que existe en Valladolid, entre los que ha ido probando destaca el bar Galdós, en la calle Pérez Galdós, que tiene una de las empanadas más grandes que ha comido en España; y La Cotufa, en la calle del Puente Colgante, «que también es un sitio increíble». Por otro lado, le gusta mostrar (y probar) comida local, entre sus próximos destinos están Los Zagales, que se lo han recomendado.

Adaptarse al clima no le ha costado mucho, puesto que es un amante del frío, y ha disfrutado de no tener que poner el aire acondicionado ni siquiera en verano. En su plan de futuro tiene en mente seguir creciendo, tanto en redes como a nivel personal en la ciudad. Planea enseñar a sus seguidores cómo es el proceso de comprar una vivienda en Valladolid.

El lado malo de las redes sociales

Los comentarios negativos no van con él. «El 'hate' para mí es un efecto espejo. Vienes a decirme cosas negativas en los comentarios, pues sencillamente no me lo tomo como algo personal», reconoce y dice que solo se queda con las críticas constructivas e intenta aprender de ellas. «Hay muchas personas que lo que quieren es pelear, no les presto atención», sentencia.

Ampliar El creador de contenido Carlos Davila en el Campo Grande de Valladolid. Rodrigo Jiménez

«En el momento en el que lanzas un mensaje a las redes sociales, ya no eres dueño de tus palabras. Y prácticamente todas las personas tienen derecho a opinar», un pensamiento que hace que practique lo que denomina como «fuerza mental», desarrollar su mente para aprender a respetar y no tomárselo como algo personal.

La parte buena de las redes

«Lo bueno de las redes es que es una ventana que te permite conocer a muchísimas personas y expresarte». Tan sencillo como eso. Le parece útil contar cómo ha sido su cambio de país, ciudad y de vida, aunque deja claro que es su experiencia: «El hecho de que a mí me haya ido bien en Valladolid no significa que a otras personas les vaya igual».

«El hecho de que a mí me haya ido bien en Valladolid no significa que a otras personas les vaya igual»

Una parte esencial antes de emigrar es hacer una investigación propia, más allá de lo que muestren usuarios como él en sus perfiles. «No les voy a decir: 'Vénganse a España'. Les digo: 'Yo llegué a España, hice esto y de esta forma pude desarrollarme en este país», responde respecto a los que hablan sobre el 'efecto llamada'. «No es incentivar, es mostrar la realidad tanto de lo bueno como de lo malo», apunta.

La parte económica es esencial

El presupuesto para emigrar a España es uno de los temas que suele abordar y tiene una postura muy clara al respecto: «Si vas a irte a otro país, hay dos formas de hacer las cosas: o teniendo alguien que te reciba o traerse una buena cantidad de dinero y organizarse muy bien». Para él merece la pena porque aunque la considera una experiencia dura, la calidad de vida le parece muy buena. No obstante, su primer año fue muy difícil, su adaptación ha sido buena.

«Si vas a irte a otro país, hay dos formas de hacer las cosas, teniendo alguien que te reciba o traerse una buena cantidad de dinero y organizarse muy bien»

Uno de los mejores momentos que ha vivido hasta ahora en el país ha sido las Fiestas de Valladolid. En sus vídeos explicaba que Valladolid era la ciudad de moda por todos los artistas que pudo ver y el ambiente en las calles. Aunque su pasión por la ciudad ya le ha costado alguna que otra pelea por redes, no duda en seguir proclamando «lo hermosa que es Valladolid».