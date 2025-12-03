El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Reciente operación antidroga llevada a cabo por la Policía Nacional en la capital segoviana. A. de Torre

Segovia, la provincia de España donde más crecen la delincuencia y las agresiones sexuales

Hasta ahora, ningún balance del Ministerio del Interior había recabado tantas infracciones penales, tradicionales y digitales, en los primeros nueve meses de un año

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:39

Comenta

Si suben los delitos de toda la vida -los que las estadísticas oficiales llaman criminalidad convencional- y si también aumentan las infracciones penales cibernéticas, la ... lógica aplastante dicta sentencia: la provincia vive un repunte de la actividad delictiva. Así se desprende de la revisión y actualización que realiza el Ministerio del Interior al cabo de cada trimestre. A falta de conocer los resultados de octubre, noviembre y diciembre, que el Gobierno central difundirá ya metidos en la harina del ejercicio que viene, a lo largo los nueve meses transcurridos del presente 2025, los datos del balance revelan que, en total, los malhechores han incurrido en 5.355 ilícitos penales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere José Luis Cienfuegos, director de la Seminci, a los 60 años de edad
  2. 2 Herido un trabajador de 29 años tras sufrir una descarga eléctrica en Mojados
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4

    Empiezan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  5. 5

    Triplica la tasa de alcohol y provoca un accidente en el Paseo de Zorrilla
  6. 6

    El carnicero que vino a Valladolid por amor
  7. 7

    Adiós al carrusel navideño de la plaza de San Andrés por carecer de permiso municipal
  8. 8

    Un hombre con el que intimó en Instagram estafa 14.500 euros a una mujer
  9. 9 Facua acusa a la DGT de favorecer un «fraude masivo» con las balizas V-16
  10. 10 El acusado advirtió del crimen en un bar: «Es hora de quitarse a papá de en medio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Segovia, la provincia de España donde más crecen la delincuencia y las agresiones sexuales

Segovia, la provincia de España donde más crecen la delincuencia y las agresiones sexuales