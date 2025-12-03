Segovia, la provincia de España donde más crecen la delincuencia y las agresiones sexuales

Si suben los delitos de toda la vida -los que las estadísticas oficiales llaman criminalidad convencional- y si también aumentan las infracciones penales cibernéticas, la ... lógica aplastante dicta sentencia: la provincia vive un repunte de la actividad delictiva. Así se desprende de la revisión y actualización que realiza el Ministerio del Interior al cabo de cada trimestre. A falta de conocer los resultados de octubre, noviembre y diciembre, que el Gobierno central difundirá ya metidos en la harina del ejercicio que viene, a lo largo los nueve meses transcurridos del presente 2025, los datos del balance revelan que, en total, los malhechores han incurrido en 5.355 ilícitos penales.

Hasta ahora, en la series históricas que se extraen de los informes periódicos ministeriales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nunca se habían enfrentado a un volumen tan elevado de delitos tras contabilizar los hechos conocidos acumulados al finalizar un tercer trimestre.

Este hito en la evolución de la criminalidad que se expande por la provincia tiene sus causas y consecuencias, que se leen mejor a partir de la comparación con tiempos precedentes y echando un vistazo al resto de territorios. La primera lectura que se sonsaca es muy significativa: no hay otra provincia en España donde crezca más el cómputo conjunto de la delincuencia tradicional y de la cibernética. Tal y como ponen de relieve esas cifras ministeriales, entre enero y septiembre, ambos meses inclusive, la actividad delictiva susceptible de ser investigada y castigada por el Código Penal ha crecido en Segovia un 13,8% con respecto al mismo periodo de tiempo de 2024. La siguiente provincia con una subida más pronunciada es Álava, con un 12,1%.

En ese mismo margen de nueve meses, el Ministerio del Interior ha contabilizado en el conjunto de la provincia segoviana un total de 3.682 delitos 'clásicos', que representan casi siete de cada diez sucesos conocidos por las Fuerzas del Orden.

Aunque por separado, ni el cómputo de la criminalidad convencional ni el que agrupa las infracciones que vulneran las reglas de seguridad y legales del ciberespacio son las que más suben en el país, sus respectivos ascensos juntos aúpan Segovia como el territorio donde, en proporción, más ha crecido el ritmo delictivo en lo que va de 2025. La media diaria se aproxima a veinte infracciones denunciadas y sobre las que se emprenden las pertinentes investigaciones, ya sea por robos, peleas, hurtos, tráfico de drogas o por alguna de las múltiples formas que adoptan las estafas y las falsificaciones informáticas.

Crecen los delitos 'clásicos'

Son las infracciones penales más clásicas que llegan a los cuarteles las que propician un mayor incremento de los esfuerzos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la lucha contra el crimen. En el conjunto del país, Segovia es el tercer territorio donde más se ha incrementado el ritmo delictivo de los tipos más tradicionales. Son, claro, términos relativos que miden la proporción. Además, uno de cada tres sucesos se localiza en la capital, mientras que el resto se extiende por la diseminada y dispersa geografía del mundo rural segoviano.

Para muestra del crecimiento de la criminalidad convencional, el botón de los delitos contra la libertad sexual, que son muchos menos que los que se registran en otras poblaciones con padrones mucho más habitados; pero, sin embargo, tiene el triste honor de ser la provincia en la que, al acabar el tercer trimestre de este 2025, más han crecido si se compara con los acumulados en la misma fecha un año antes. Por desgracia, estas infracciones penales se han disparado en doce meses un 53,1%.

Hasta ahora, y a tenor de las estadísticas recabadas y publicadas por el Ministerio, nunca había habido en la provincia tantos casos de ilícitos penales de este tipo, entre los que tienen cabida desde las agresiones sexuales, que atañen a cualquier acto que carezca del consentimiento de la víctima, o los acosos mediante conductas de naturaleza sexual no deseada como comentarios, insinuaciones, gestos o contactos físicos como pellizcos, palmaditas o manoseos, hasta la prostitución, explotación y corrupción de menores o los comportamientos exhibicionistas, pasando por el denominado 'grooming', que es el ciberacoso sexual a menores a través de medios digitales.

En el periodo comprendido entre enero y septiembre de este curso, Interior tiene registradas en toda la provincia 49 infracciones penales contra la libertad sexual de las personas, diecisiete más que en esos mismos nueve meses de 2024. La escalofriante media que arrojan estas cifras es de una denuncia cada cinco días.

Más violaciones

De igual manera, hasta el momento, y según se sonsaca de los datos de Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabajan por velar de la seguridad y los derechos de los ciudadanos en la provincia no habían tramitado tantas denuncias por violación. Al finalizar el tercer trimestre del ejercicio en curso se habían atendido trece agresiones sexuales con penetración a la víctima, cuatro más a la misma altura del calendario del pasado año eran nueve. En esta ocasión, la terrible media es de una cada tres semanas.

Más preocupante todavía resulta el incremento de esta delincuencia de connotación sexual en Segovia capital. Es la conclusión que se extrae de las estadísticas oficiales que ofrece el balance ministerial contra la criminalidad al acabar el tercer trimestre de este 2025. Desafortunadamente, estos hechos se han disparado un 84,6% en la ciudad, entre agresiones, abusos, acosos, violaciones o prostitución. Es la tercera capital de provincia de España donde más suben estas infracciones en lo que va de año. Cuenca, por encima del 200%, y Huesca, que arroja una subida superior al 99%, presentan incrementos aún más llamativos.

Otra criminalidad tradicional que repunta es la que, además, es más habitual cada vez que Interior hace recuento de las fechorías que llegan a los cuarteles y que requieren la intervención policial. Se trata de los hurtos, robos a pequeña escala, pero que también están contemplados, regulados y sancionados por el Código Penal. En al menos el último decenio no se habían dado tantas sustracciones de esta tipología como las que lleva acumuladas este ejercicio en entra en su recta final.

Son 715 hurtos atendidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia, lo que representa casi un 6% que en los primeros trimestres de 2024. Aproximadamente la mitad de estos casos se dan en Segovia capital.

Al contrario que esta delincuencia, los robos en los que los ladrones emplean la fuerza para acceder y hacerse con el botín en viviendas, establecimientos y otras instalaciones como pistas deportivas o explotaciones agrícolas y ganaderas, dibujan una curva descendente en lo que va consumido de este año. Es de los pocos tipos delictivos que bajan. Entre enero y septiembre, Guardia Civil y Policía Nacional han tramitado 191 infracciones penales por esta causa en toda la provincia, un 17% menos que en el mismo periodo de tiempo de 2024.