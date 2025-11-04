Atan a los propietarios en el robo de una vivienda en un pueblo de Segovia

La Comandancia de la Guardia Civil de Segovia investiga el asalto cometido en una vivienda particular de la localidad de Carbonero el Mayor. Los hechos ... tuvieron lugar el pasado jueves día 30. Los ladrones entraron en la casa de las víctimas cuando los propietarios se encontraban dentro de la residencia. Los delincuentes no dudaron en emplear la violencia y la intimidación. Redujeron a las personas que estaban en ese momento en el interior atándolas. Una vez inmovilizadas, procedieron a rebuscar el botín por distintas estancias. La Subdelegación del Gobierno confirma que las pesquisas están en marcha y ratifican el secuestro mientras los delincuentes cometían el robo.

En la localidad apenas han trascendido estos hechos, aunque quienes han sabido de ellos deslizan la sensación de miedo que siembra un suceso de estas características en un municipio pequeño como Carbonero el Mayor, de poco más de 2.500 habitantes, en el que prácticamente todos los vecinos se conocen. El susto ha sido mayúsculo, lamentan. Los primeros indicios apuntan a que los asaltantes tenían localizado y estudiado su objetivo, sabían a quién iban a robar, aunque serán los frutos que den las investigaciones iniciadas las que esclarezcan las circunstancias del robo y la autoría. La víctima que tenían en la diana de su fechoría es un empresario con negocios en la comarca.

Se da la circunstancia de que los robos con fuerza en domicilios y establecimientos en la provincia de Segovia habían experimentado un pequeño descenso durante al término del segundo trimestre del año, según ponen de relieve los datos recabados por el balance de criminalidad que elabora el Ministerio del Interior.

Más violencia e intimidación

En los primeros seis meses de este 2025 que ahora encara su recta final, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado habían atendido 136 denuncias, trece menos que en el mismo periodo de tiempo del ejercicio anterior, lo que equivale a una disminución del 8,7% en lo que respecta a este tipo de ilícitos encuadrados en la denominada delincuencia convencional, la cual sí experimentó un repunte, alcanzando en la primera mitad del año los 2.335 delitos conocidos, lo que arroja una media diaria de trece diarios.

Por el contrario, ese mismo estudio trimestral que difunde el Ministerio del Interior revelaba un aumento en la cifra de robos en los que los autores emplearon la violencia o la intimidación. Entre los meses de enero y junio del presente año, en la provincia segoviana se tuvo conocimiento de dieciocho casos de este tipo, cinco más que en el balance acumulado del primer trimestre de 2024.