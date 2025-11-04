El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Patrulla de la Guardia Civil en la provincia de Segovia. El Norte
Sucesos en Segovia

Atan a los propietarios en el robo de una vivienda en un pueblo de Segovia

La Guardia Civil investiga el asalto cometido por unos ladrones que irrumpieron en la casa cuando había personas dentro

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:16

Comenta

La Comandancia de la Guardia Civil de Segovia investiga el asalto cometido en una vivienda particular de la localidad de Carbonero el Mayor. Los hechos ... tuvieron lugar el pasado jueves día 30. Los ladrones entraron en la casa de las víctimas cuando los propietarios se encontraban dentro de la residencia. Los delincuentes no dudaron en emplear la violencia y la intimidación. Redujeron a las personas que estaban en ese momento en el interior atándolas. Una vez inmovilizadas, procedieron a rebuscar el botín por distintas estancias. La Subdelegación del Gobierno confirma que las pesquisas están en marcha y ratifican el secuestro mientras los delincuentes cometían el robo.

