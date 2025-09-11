El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un vehículo de la Guardia Civil accede al recinto de los juzgados de Segovia. Antonio de Torre

Segovia es la provincia donde más crecen los delitos contra la libertad sexual

La tasa de criminalidad bate récords al superar en el primer semestre las 21 infracciones penales por cada mil habitantes

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:14

La delincuencia permanece al alza en Segovia. Es la cuarta provincia donde más se han disparado los delitos de carácter penal en todo el país ... a lo largo del primer semestre del año. Nunca antes se habían registrado tantos ilícitos hasta julio. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado identificaron más de 3.300 infracciones tan solo en los 208 municipios segovianos y la capital. Los actos que atentan contra la libertad sexual protagonizaron este repunte de criminalidad, aunque están seguidos muy de cerca por el tráfico de drogas e, incluso, los ciberdelitos que se cometen a través de la red.

