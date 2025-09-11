Segovia es la provincia donde más crecen los delitos contra la libertad sexual

La delincuencia permanece al alza en Segovia. Es la cuarta provincia donde más se han disparado los delitos de carácter penal en todo el país ... a lo largo del primer semestre del año. Nunca antes se habían registrado tantos ilícitos hasta julio. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado identificaron más de 3.300 infracciones tan solo en los 208 municipios segovianos y la capital. Los actos que atentan contra la libertad sexual protagonizaron este repunte de criminalidad, aunque están seguidos muy de cerca por el tráfico de drogas e, incluso, los ciberdelitos que se cometen a través de la red.

Segovia continúa a la cola del listado nacional en lo que a inseguridad se refiere. Las cifras de robos, violaciones, secuestros u homicidios nada tienen que ver con las que apuntan otras regiones con mayor población. Es la séptima provincia del país que registra menos ilícitos de este tipo en términos absolutos. Sin embargo, esta situación podría cambiar en un futuro próximo, ya que es uno de los territorios donde más han crecido las infracciones detectadas en la etapa reciente, fundamentalmente después de la llegada de la pandemia por el coronavirus.

El balance de criminalidad, actualizado recientemente por el Ministerio del Interior, advierte sobre el aumento de la delincuencia penal hasta julio en un 8% respecto al mismo periodo del año anterior, por lo que Segovia tan solo queda por detrás de Valladolid (con una variación del 9,6%), Zamora (10,8%) y Álava (14,6%) en esta evolución ascendente. La provincia segoviana se desliga así de la ligera disminución de las infracciones que ha tenido lugar a escala nacional, de acuerdo con el informe que publica los datos del primer semestre de 2025, aún pendientes de consolidar, remitidos por la Policía Nacional, Guardia Civil y cuerpos de seguridad municipal.

Esto significa que los agentes policiales y del Instituto Armado han tenido constancia de un total de 3.367 ilícitos cometidos en Segovia únicamente en seis meses. Este recuento supone un promedio de 18 infracciones penales cada día y un récord desde que se tienen registros en 2015. Un tercio de las infracciones han sido identificadas en la ciudad, donde el repunte de la criminalidad es mucho más acotado -del 6%-, pero sigue colocándose por encima del promedio del país.

Al alza

El contador no para de subir en ambos casos. El número de delitos que se han sumado a la estadística del primer semestre casi duplica a los que se anotaron en las mismas fechas de 2020 y 2021. Si bien es cierto que antes de la irrupción de la covid ya se percibía una tendencia al alza, la realidad de la delincuencia en Segovia ha excedido todas las expectativas. Los hechos responsables de este histórico incremento son los delitos contra la libertad sexual, que han aumentado un 94% respecto al 2024.

Esta modalidad de infracciones de carácter penal hace referencia a las agresiones sexuales, la corrupción de menores, la provocación sexual, el acoso, la prostitución, el exhibicionismo o la pornografía infantil. Precisamente, el pasado mes de junio un hombre fue detenido en Segovia capital por la presunta comisión de este último delito. En este sentido, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han tenido conocimiento de un total de 31 ilícitos de este tipo, de los que una decena son violaciones con penetración. La amplia mayoría se han sucedido en Segovia capital. Además, cabe resaltar que tan solo en los primeros seis meses de 2025 se han denunciado casi tantas agresiones sexuales como en todo el año pasado, cuando se notificaron 13; e incluso el doble en relación a 2021.

Afortunadamente, en el citado lapso temporal no ha habido que lamentar homicidios dolosos o asesinatos en grando de tentativa. Tampoco secuestros, peleas o riñas tumultuarias. No obstante, hay algunas infracciones que apuntaban al descenso o a la estabilización y en el último balance se han vuelto a disparar. Es el caso del tráfico de drogas, ya que en la primera mitad del 2024 se contabilizaron 16 ilícitos por fabricación, venta o tenencia de sustancias estupefacientes -una de las cifras más bajas del último lustro- mientras que ahora se han notificado 28. El incremento es del 75% en tan solo un año, dato que bate todas las marcas observadas hasta el momento.

Los robos con violencia e intimidación, que son un tipo penal más grave y por lo tanto conllevan penas más severas, están en auge: hasta julio han crecido cerca de un 40% en relación al mismo periodo del año pasado. No sucede lo mismo con los asaltos a comercios, establecimientos hosteleros o almacenes, que han descendido un 9%, incluso cuando en enero se produjo una oleada de atracos a bazares situados en el alfoz de Segovia capital, lo que que concluyó con la detención de dos hombres. Una evolución similar arrojan los saqueos en domicilios, también en declive. Aun así, los casos de robo con fuerza han acarreado la interposición de 136 denuncias, de las que el 75% han tenido como escenario las viviendas.

Las sutracciones de vehículos han protagonizado 13 avisos emitidos por afectados en lo que va de año, tres menos en relación a 2024. La mayoría se han localizado en el medio rural. Más numerosos son los hurtos, que siguen su línea habitual al notificarse un promedio de uno cada nueve horas. La presencia de carteristas en la ciudad, que ha obligado a reforzar la vigilancia policial en algunos de los puntos más turísticos, explica esta evolución ascendente. De hecho, más de la mitad de los ilícitos de este tipo, que consisten principalmente en el robo de carteras, bolsos y teléfonos móviles, han sido denunciados en la capital.

Cibercrimen

La criminalidad está presente en el día a día de los segovianos, ya sea en su modalidad convencional -todas las anteriores infracciones descritas- pero sobre todo en la esfera virtual. La ciberdelincuencia vuelve a azotar la provincia con fuerza después de que las estafas informáticas dieran un ligero respiro a lo largo de 2024. Estos ilícitos vuelven a sumar nuevas víctimas en los últimos meses, lo que preocupa en gran medida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Segovia escala posiciones en el primer semestre de 2025 y ya lidera el ranking regional de provincias con más delincuencia

Casi un millar de fraudes cometidos a través de internet han sido denunciados desde enero a junio, lo que supone un aumento de casi el 6% respecto a las mismas fechas del año anterior. A este recuento se suman otro centenar de ciberdelitos que responden a otras características, como es el ciberacoso, el acceso ilegal a sistemas informáticos o la suplantación de identidad.

El balance que presenta el Ministerio del Interior eleva la tasa de criminalidad de Segovia a 21,2 infracciones penales por cada mil habitantes frente a las 19,8 que se registraron en las mismas fechas de 2024. No sorprende, por tanto, que la provincia haya escalado posiciones en el ranking regional. En concreto, ya se constituye como el territorio con más delincuencia en toda Castilla y León, pues logra superar a Valladolid (con una media de 21 ilícitos), Burgos (19,9) o Ávila (19,6), de acuerdo con los datos del primer semestre. En el extremo opuesto se encuentra Zamora, con 17,8 delitos por cada mil habitantes; o Teruel, que con 14 infracciones se encuentra a la cola de la clasificación nacional.