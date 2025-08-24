Segovia reduce a la mitad los delitos de odio con seis casos durante 2024

El último informe del Ministerio del Interior sobre la evolución de los delitos de odio en España sitúa a Segovia en una posición intermedia entre ... las provincias con mayor incidencia de este tipo de infracciones, aunque con una tasa inferior a la media nacional y autonómica. El estudio, elaborado por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD), ofrece un análisis detallado del panorama actual, incluyendo los hechos conocidos, el perfil de las víctimas, la actuación policial y la evolución de estos delitos en todo el país.

En concreto, la tasa de hechos conocidos en Segovia en el año 2024 fue de 3,82 por cada 100.000 habitantes, una cifra ligeramente inferior a la media de Castilla y León (3,89) y también por debajo de la media nacional, que se situó en 4,02. A pesar de mantenerse en niveles relativamente bajos, estos datos colocan a la provincia en una posición intermedia dentro del conjunto de provincias españolas.

El informe señala importantes diferencias territoriales. Navarra encabeza el ranking nacional con una tasa de 14 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima del resto. Le siguen Guipúzcoa (13,26) y Vizcaya (10,51). En el contexto de Castilla y León, la provincia de Burgos registra la mayor tasa regional (8,35), seguida de Zamora (7,23) y Palencia (5,05), todas por encima del dato de Segovia.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado practicaron a lo largo de 2024 dos detenciones en Segovia vinculadas a delitos de odio

Durante 2024, en la provincia segoviana se tuvo conocimiento de seis posibles delitos de odio. De ellos, cuatro fueron motivados por racismo o xenofobia, uno por antigitanismo (una forma específica de discriminación hacia la población gitana) y otro por discriminación por razón de sexo o género. Esta cifra representa un descenso del 50 % respecto a 2023, año en el que se contabilizaron doce hechos conocidos.

Entonces, los motivos fueron más variados: cuatro por racismo o xenofobia, tres por orientación sexual, dos por ideología, uno por razón de género y dos por otras causas. Este descenso significativo indica una evolución favorable en la provincia, aunque desde el Ministerio insisten en la importancia de seguir promoviendo la denuncia y la sensibilización social, dado que muchos de estos delitos aún permanecen ocultos o no llegan a ser formalmente denunciados.

El informe también incluye información sobre los resultados de las investigaciones policiales. En 2024, de los seis casos registrados en Segovia, cinco fueron esclarecidos, lo que implica que se identificó a los presuntos responsables y se iniciaron procedimientos penales. Este nivel de resolución también ha descendido en comparación con 2023, cuando se resolvieron diez de los doce casos.

En cuanto a las víctimas, el documento refleja que doce personas fueron objeto de delitos de odio en la provincia durante 2024. Diez de ellas fueron víctimas por su condición de extranjeras o por el color de su piel, una por su etnia gitana y otra por motivos relacionados con su sexo o género. Esta cifra también supone una reducción con respecto al año anterior, cuando se contabilizaron dieciséis víctimas.

Un dato especialmente llamativo del informe es el relativo a las detenciones realizadas. Durante 2024, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado practicaron dos detenciones en Segovia vinculadas a delitos de odio, ambas relacionadas con actitudes racistas o xenófobas. Esta cifra contrasta fuertemente con los datos de 2023, cuando se efectuaron hasta catorce detenciones, lo que representa una caída del 85 % en la actividad represiva de este tipo de delitos.