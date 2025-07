Las víctimas de racismo se duplican en Segovia

Los delitos de odio y sus infracciones penales han descendido en la provincia, una tendencia que replica la experimentada por el conjunto del país durante ... el año pasado. Así lo refleja el anuario que acaba de hacer público el Ministerio del Interior. Sin embargo, caben matices. Los datos difundidos ponen de manifiesto una disminución generalizada de los hechos conocidos en Segovia. En concreto, en los últimos doce meses se han reducido a la mitad, según las cifras aportadas por el Sistema Estadístico de Criminalidad.

De los doce de los que dio cuenta el mismo estudio correspondiente al ejercicio 2023 se han pasado a seis casos sabidos por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Segovia durante 2024. Esta disminución tiene su reflejo en las cifras de víctimas. El cómputo global, sumadas todas las causas tipificadas, dice que el año pasado padecieron algún tipo de delito de odio doce personas, cuatro menos que doce meses antes.

Al desgranar las razones detrás de estos actos, se observa que, a pesar del descenso generalizado, hay un repunte en la nómina de las víctimas que han sufrido racismo o xenofobia. A lo largo del pasado curso, Interior señala que se tuvo conocimiento de diez ciudadanos que padecieron esta clase de delincuencia, más del doble que las que contabilizó el informe de 2023, que fueron cuatro.

Cambia el foco del odio

Y es que se observa, a partir de los datos oficiales, un cambio en la motivación de los ilícitos de odio conocidos en la provincia. El foco delictivo apunta más hacia las manifestaciones de «intolerancia hacia las personas extranjeras, ya lo sea por su distinto color, nacionalidad, raza u origen nacional, y se exterioriza a través de actos delictivos que entrañan un desprecio y rechazo hacia las mismas», como lo define el informe de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD).

Mientras tanto, si se echa la vista atrás a las conclusiones que se sacaron tras analizar las estadísticas de 2023, aquel año las motivaciones que llevaron a catalogar en uno u otro grupo la delincuencia de odio en Segovia estaban más divididas, una distribución que tenía su reflejo también en las cifras de víctimas. Por ejemplo, en 2024 no figuran entre los hechos conocidos –lo que no quiere decir que no haya habido– personas discriminadas o atacadas por su orientación sexual, cuando doce meses antes hubo tres damnificadas.

En cifras 12 víctimas de delitos odio contabilizadas en los hechos conocidos investigados el año pasado. emn la provincia de Segovia 2 detenciones realizadas durante el año pasado en la provincia de Segovia en las investigaciones llevadas a cabo por delitos de odio.

Tampoco hay registradas víctimas por razones ideológicas, mientras que en el año anterior el Ministerio del Interior daba cuenta de dos casos de los que tuvieron conocimiento las Fuerzas y Cuerpos en la provincia. La mayor diferencia se encuentra en lo que el estudio denomina infracciones administrativas. En 2023, los datos oficiales señalaban que había habido seis personas afectadas. Ninguna en 2024.

El estudio da cuenta, además, de dos hechos conocidos en la provincia que tienen que ver con discriminación por sexo o género y por odio hacia la etnia gitana, con una víctima en cada caso.

También resulta altamente llamativa la cifra que recoge el informe sobre las investigaciones seguidas y las detenciones efectuadas. La comparación con 2023 es aplastante. En dicho año se arrestó a catorce personas en la provincia, nueve de ellos como supuestos autores de delitos de odio por orientación sexual. Un año después, las detenciones se han reducido a dos, ambas por su relación con infracciones racistas.

Sin embargo, el nivel de esclarecimiento por parte de las fuerzas policiales se mantiene alto. Las estadísticas dan cuenta de seis casos resueltos sobre cinco hechos conocidos.