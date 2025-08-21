Piden 20 años de cárcel para un hombre por violar y agredir de forma continuada a su pareja

La Fiscalía Provincial de Segovia pide 20 años de prisión para un hombre al que imputa un delito continuado de violación, otro de lesiones ... y un tercero de vejaciones hacia su expareja sentimental. Los hechos detallados por el Ministerio Público, detallados con gran dureza, se remontan al otoño de 2022, cuando ambos convivían en un domicilio común.

Según relata el Ministerio Fiscal, la relación de pareja comenzó en septiembre de 2022 y aunque al principio las relaciones sexuales eran consentidas, pronto derivaron en episodios de violencia física y sexual. A partir del 12 de octubre de ese año, el acusado habría mantenido encuentros sin consentimiento, empleando la fuerza física, insultos y objetos sexuales.

La Fiscalía describe que cuando la mujer se negaba a mantener relaciones, el procesado la agarraba fuertemente de los brazos, la golpeaba con las manos o con el puño y la introducía vibradores junto a su propio pene por vía vaginal y anal mientras la insultaba con expresiones vejatorias. El último episodio denunciado tuvo lugar el 26 de octubre de 2022, cuando el acusado, pese a la negativa reiterada de la víctima, la empujó sobre la cama, la inmovilizó y la penetró utilizando vibradores, lo que le causó un desgarro anal y fuertes dolores. Tras el ataque, la víctima pidió auxilio a sus vecinos. Dos días después, el acusado le envió mensajes desde su teléfono en los que la recriminaba por haberle denunciado y la acusaba de mentir. «¿Por qué me has denunciado? Eres una mentirosa, yo no he hecho nada», le dijo.

Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió hematomas en brazos y costado que tardaron en curar cuatro días, así como lesiones más graves: una incontinencia fecal y daños en el esfínter anal que requirieron tratamiento médico y sesiones de rehabilitación. El informe forense recoge una secuela permanente de incontinencia.

El 31 de octubre de 2022, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sepúlveda dictó orden de protección a favor de la víctima y decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado. Posteriormente, en febrero de 2023, la Audiencia Provincial de Segovia acordó su puesta en libertad.

En su escrito, la Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de violación continuado, un delito de lesiones y un delito de vejaciones. Por ello solicita una condena de 15 años de prisión por la agresión sexual, con inhabilitación absoluta y libertad vigilada durante diez años tras el cumplimiento de la pena, además de prohibición de acercarse a la víctima durante una década. A ello se suman 5 años de prisión por las lesiones y una multa de cuatro meses con cuota diaria de diez euros por las vejaciones.

La acusación pública reclama asimismo que el procesado no pueda ejercer ninguna profesión u oficio que implique contacto regular con menores durante quince años y que indemnice a la víctima con 50.500 euros por las lesiones sufridas y 10.000 euros por daños morales.

El juicio está señalado en la Audiencia Provincial de Segovia para los días 9, 10 y 11 de septiembre. De confirmarse las peticiones de la Fiscalía, el acusado se enfrentaría a un total de 20 años de cárcel, además de las sanciones económicas y medidas de alejamiento.