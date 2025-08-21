El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un Policía Nacional, en la puerta de la Audiencia Provincial de Segovia. Antonio de Torre

Segovia

Piden 20 años de cárcel para un hombre por violar y agredir de forma continuada a su pareja

Tras el último ataque, la víctima sufrió importantes lesiones y tuvo que pedir auxilio a sus vecinos

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:02

La Fiscalía Provincial de Segovia pide 20 años de prisión para un hombre al que imputa un delito continuado de violación, otro de lesiones ... y un tercero de vejaciones hacia su expareja sentimental. Los hechos detallados por el Ministerio Público, detallados con gran dureza, se remontan al otoño de 2022, cuando ambos convivían en un domicilio común.

