Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Félix Ordóñez

El TSJ reduce la condena a un hombre que agredió sexualmente a una menor

Sostiene que la diferencia de edad con la víctima, con quien mantenía una relación, no es excesiva, por lo que rebaja su pena de 11 a 6 años de cárcel

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:16

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha rebajado de once a seis años de prisión la condena impuesta por la Audiencia ... Provincial de Segovia a un hombre por un delito continuado de agresión sexual con penetración a una menor de 16 años. La decisión del alto tribunal, que estima parcialmente el recurso de la defensa, se fundamenta en la aplicación de una atenuante al considerar que la diferencia de edad y las circunstancias del caso mitigaban el «excesivo rigor» de la pena inicial.

