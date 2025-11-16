El TSJ reduce la condena a un hombre que agredió sexualmente a una menor

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha rebajado de once a seis años de prisión la condena impuesta por la Audiencia ... Provincial de Segovia a un hombre por un delito continuado de agresión sexual con penetración a una menor de 16 años. La decisión del alto tribunal, que estima parcialmente el recurso de la defensa, se fundamenta en la aplicación de una atenuante al considerar que la diferencia de edad y las circunstancias del caso mitigaban el «excesivo rigor» de la pena inicial.

La Audiencia Provincial de Segovia había condenado al acusado a once años de cárcel al considerar probado que mantuvo una relación de carácter sexual continuada con una menor nacida en 2007, que tenía 14 y 15 años durante el periodo de los hechos (de febrero de 2022 a mayo de 2023). La condena se impuso basándose en el principio legal que establece la irrelevancia del consentimiento de cualquier persona menor de 16 años en este tipo de delitos.

El TSJ, aunque ratifica en su integridad el relato de hechos probados y la culpabilidad del acusado, entra a valorar la modulación de la pena. Confirma que el acusado admitió haber mantenido relaciones con penetración de forma continuada con la menor mientras ella tenía menos de 16 años, desestimando los alegatos de la defensa sobre una posible vulneración de la presunción de inocencia o la existencia de móviles espurios en la denuncia.

Sin embargo, aplica una cláusula del Código Penal que permite excluir la responsabilidad penal cuando el autor es una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica. Aunque el TSJ no considera que se diera una exención total, sí cree que hay base para atenuar la pena.

La Sala argumenta que no existe entre el acusado y la menor una «disimetría, tanto en el terreno físico como madurativo, clara y evidente». Para llegar a esta conclusión, el TSJ valora que la diferencia de edad entre ambos es de alrededor de 7 años – el acusado tenía 21 y 22 años cuando se iniciaron las relaciones–, una diferencia que no califica de «excesiva».

Además, el tribunal tiene en cuenta que el relato de hechos probados, ratificado por la propia Audiencia, excluía que el acusado hubiese hecho uso de la violencia o de la fuerza para quebrantar la voluntad de la menor, a pesar de que en los últimos meses de la relación la joven ya no deseaba mantenerlas, pero «finalmente cedía ante la insistencia del acusado».

Finalmente, el TSJ destaca como un dato relevante la naturaleza continuada de la relación (que se prolongó durante más de un año), la cual la menor «aceptó plenamente» en su mayor parte, y el hecho de que ambos se conocieran previamente, ya que el acusado había mantenido una relación anterior con la hermana mayor de la víctima.

Al aplicar la atenuante el TSJ reduce la pena en un grado, situándola en el arco punitivo de 6 a 8 años de prisión. El tribunal opta por imponer la pena mínima de seis años de cárcel, casi la mitad de los 11 años impuestos inicialmente por la Audiencia Provincial. La sentencia ratifica el resto de pronunciamientos de la condena, incluyendo la libertad vigilada, el alejamiento de la víctima y la indemnización económica.