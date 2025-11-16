El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Interior de la Audiencia Provincial de Segovia. A. de Torre

Condenado por tocar el glúteo y abotefear a una chica

La Audiencia Provincial confirma la condena por un delito de agresión sexual y por otro de lesiones leves

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:16

Comenta

La Audiencia Provincial de Segovia ha confirmado la condena por agresión sexual y delito leve de lesiones impuesta a un hombre que tocó el ... glúteo de una joven y posteriormente le dio una bofetada en una discoteca del centro de la ciudad. La sentencia desestima íntegramente el recurso de apelación presentado por la defensa y declara firme el fallo dictado en mayo por el Juzgado de lo Penal número 2.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  2. 2 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  3. 3

    Vandalizan un parque de Valladolid un mes después de su inauguración
  4. 4

    Isaac Sánchez, el vallisoletano que ha hecho del oro un fenómeno viral en redes: «Está en máximos históricos»
  5. 5 Arde de madrugada un coche aparcado en una calle de Pajarillos
  6. 6

    La lluvia provoca un susto en el encierro de Traspinedo
  7. 7 Detenido un menor por intentar robar de un fuerte tirón el bolso a una anciana
  8. 8 Renfe reducirá desde este domingo los tiempos de viaje entre Madrid, Segovia y Valladolid
  9. 9 Las cámaras que vigilan el tráfico en Valladolid: ¿sabes dónde están y hacia dónde enfocan?
  10. 10

    Vox condiciona apoyar el Presupuesto a que Mañueco asuma en público recortes a sindicatos e inmigración

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Condenado por tocar el glúteo y abotefear a una chica

Condenado por tocar el glúteo y abotefear a una chica