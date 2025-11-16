Condenado por tocar el glúteo y abotefear a una chica

La Audiencia Provincial de Segovia ha confirmado la condena por agresión sexual y delito leve de lesiones impuesta a un hombre que tocó el ... glúteo de una joven y posteriormente le dio una bofetada en una discoteca del centro de la ciudad. La sentencia desestima íntegramente el recurso de apelación presentado por la defensa y declara firme el fallo dictado en mayo por el Juzgado de lo Penal número 2.

Los hechos se remontan a la madrugada del 1 de junio de 2024 en la discoteca Bolinche, en la calle Doctor Sancho. Según declaró probado el juzgado y ahora ratifica la Audiencia, la víctima subía las escaleras hacia los baños cuando el acusado, que iba detrás de ella, deslizó su mano «de abajo hacia arriba por la hendidura del glúteo». La joven comentó lo ocurrido a su hermano y, antes de abandonar el local, se dirigió al hombre para recriminarle su comportamiento. Él respondió propinándole una bofetada en la mejilla izquierda.

El parte forense recoge una tumefacción en la región malar izquierda que requirió una primera asistencia facultativa y cuatro días de curación. Por estos hechos, el Juzgado de lo Penal condenó al acusado a 18 meses de multa –a 6 euros diarios– por un delito de agresión sexual y a otros dos meses de multa por un delito leve de lesiones.

La defensa recurrió alegando error en la valoración de la prueba y vulneración del derecho a la presunción de inocencia, al considerar que el testimonio de la víctima no era suficiente ni coherente. La Audiencia, tras revisar la grabación del juicio, concluye que la sentencia de primera instancia «recoge exactamente lo que allí se declaró» y que no hay duda sobre la ocurrencia del tocamiento «con ánimo lascivo» ni sobre la posterior agresión física. El tribunal subraya que la declaración de la joven cumple los criterios jurisprudenciales para considerarse prueba de cargo suficiente, tales como ausencia de móviles espurios o verosimilitud y persistencia en el relato. Recuerda que denunciante y denunciado no se conocían previamente y que ella renunció a las acciones penales y civiles, lo que refuerza la ausencia de ánimo de venganza. Además, el testimonio se ve corroborado por el portero de la discoteca, que presenció los hechos, y por la agente de policía y el informe médico que recogieron la lesión en la mejilla.

Frente a la versión exculpatoria del acusado, que admitió una «movida» pero negó el tocamiento y el golpe, la Sala considera «más que suficiente» la prueba practicada para desvirtuar la presunción de inocencia y descarta cualquier error en la valoración del juzgado.