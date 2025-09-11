Dos detenidos por hurtar una tarjeta y usarla en un estanco de José Zorrilla

El Norte Segovia Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:30 Comenta Compartir

Los agentes adscritos a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Segovia detuvieron a dos personas como presuntas autoras de un delito de hurto y de uso fraudulento de tarjeta de crédito, al robar una tarjeta en un establecimiento comercial de la capital y hacer uso de ella en un estanco de la calle José Zorrilla.

La intervención policial comenzó tras informar la víctima que había sufrido un hurto en dicho comercio. Tras gestiones practicadas por esta Comisaría se pudo saber que los autores del hecho estaban utilizando la tarjeta de la persona hurtada en un estanco.

Por tal motivo se comisionó a funcionarios de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana que, con su intervención, consiguieron detener a los dos individuos, así como recuperar la totalidad de los efectos sustraídos y localizar el vehículo en el que se habían desplazado los detenidos a esta localidad.

Ambos detenidos, según informaron desde la Subdelegación del Gobierno en Segovia, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número dos en funciones de guardia.

Multas

Por otra parte, la Policía Local de Segovia interpuso durante la jornada del lunes seis denuncias por infracciones de ley de protección de los derechos y bienestar de los animales: dos por la carencia o tenencia incompleta de fichas clínicas de los animales objeto de vacunación o de tratamiento obligatorio y cuatro por la posesión de animales de compañía no registrados o identificados.