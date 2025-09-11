El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Valladolid afronta el paso de la Vuelta a España con el cierre completo del circuito
Coches de la Policía Nacional en la comisaría de Segovia. Antonio de Torre

Segovia

Dos detenidos por hurtar una tarjeta y usarla en un estanco de José Zorrilla

Son integrantes de una organización criminal con sede en Madrid

El Norte

El Norte

Segovia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:30

Los agentes adscritos a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Segovia detuvieron a dos personas como presuntas autoras de un delito de hurto y de uso fraudulento de tarjeta de crédito, al robar una tarjeta en un establecimiento comercial de la capital y hacer uso de ella en un estanco de la calle José Zorrilla.

La intervención policial comenzó tras informar la víctima que había sufrido un hurto en dicho comercio. Tras gestiones practicadas por esta Comisaría se pudo saber que los autores del hecho estaban utilizando la tarjeta de la persona hurtada en un estanco.

Por tal motivo se comisionó a funcionarios de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana que, con su intervención, consiguieron detener a los dos individuos, así como recuperar la totalidad de los efectos sustraídos y localizar el vehículo en el que se habían desplazado los detenidos a esta localidad.

Ambos detenidos, según informaron desde la Subdelegación del Gobierno en Segovia, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número dos en funciones de guardia.

Multas

Por otra parte, la Policía Local de Segovia interpuso durante la jornada del lunes seis denuncias por infracciones de ley de protección de los derechos y bienestar de los animales: dos por la carencia o tenencia incompleta de fichas clínicas de los animales objeto de vacunación o de tratamiento obligatorio y cuatro por la posesión de animales de compañía no registrados o identificados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo recorrido de la Contrarreloj de Valladolid
  2. 2 El nuevo recorrido de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, horarios y manifestaciones
  3. 3 La contrarreloj de Valladolid se reduce a 12 kilómetros por las protestas pro Palestina
  4. 4 Muere una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
  5. 5 Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia
  6. 6

    Caótico encierro en Alaejos que termina con un toro en el patio de la residencia de ancianos
  7. 7 El secretario de Organización de Podemos pide «boicotear» la contrarreloj para impedir que «llegue al final»
  8. 8

    El estado del cuerpo hallado cerca del PRAE complica su identificación
  9. 9

    Guía para sobrevivir este jueves a los cortes de tráfico por la Vuelta en Valladolid
  10. 10

    Cien policías más refuerzan el dispositivo de la Vuelta ante la previsión de llegada de grupos radicales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dos detenidos por hurtar una tarjeta y usarla en un estanco de José Zorrilla

Dos detenidos por hurtar una tarjeta y usarla en un estanco de José Zorrilla