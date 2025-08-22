Apuñalan a un comerciante en una tienda en el centro de Segovia

La Policía Local y la Policía Nacional han detenido a un hombre como el presunto autor de una agresión con arma blanca a otro varón ... en un establecimiento del centro de Segovia. Los hechos se han producido minutos más tarde de las 16:40 horas en una tienda de la calle José Zorrilla por motivos que están todavía están bajo investigación.

El hombre apuñaló con un arma blanca al trabajador de un establecimiento comercial situado a la altura del número 64 de la calle José Zorrilla. Tras recibir las llamadas de alerta, rápidamente se desplazaron hasta la zona varias patrullas de la Policía Local, de la Policía Nacional y servicios de emergencia del 112, que atendieron al hombre de las lesiones producidas. Posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital General de Segovia.

Minutos más tarde, agentes de ambos cuerpos policiales, y gracias a la información obtenida sobre el presunto autor de la agresión, procedieron a la detención del hombre en su domicilio del barrio de San José.