Calle José Zorrilla de Segovia. Antonio Tanarro

Apuñalan a un comerciante en una tienda en el centro de Segovia

El presunto autor de la agresión ha sido detenido minutos más tarde en el barrio de San José

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:50

La Policía Local y la Policía Nacional han detenido a un hombre como el presunto autor de una agresión con arma blanca a otro varón ... en un establecimiento del centro de Segovia. Los hechos se han producido minutos más tarde de las 16:40 horas en una tienda de la calle José Zorrilla por motivos que están todavía están bajo investigación.

