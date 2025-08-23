El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cruce de las calles Atenas y París, en el barrio de San José. Antonio de Torre

Cinco disparos al aire en Segovia: el precedente del tiroteo mortal en Ávila

Las familias implicadas en el suceso en la capital abulense ya tuvieron una discusión en el barrio segoviano de San José

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:41

El tiroteo ocurrido durante la tarde del jueves en una calle de Ávila que se saldó con el fallecimiento de un hombre de 51 años ... tuvo una primera discusión con armas de fuego de por medio en un barrio de Segovia a comienzos del verano. En concreto, las dos familias implicadas en el intercambio de disparos ocurrido en la capital abulense están detrás, según las investigaciones de la Policía Nacional, de los cinco tiros al aire efectuados de madrugada entre las calles Atenas y París, en el barrio de San José.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere en Valladolid un vecino de Irún cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  2. 2 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  3. 3

    Apuñalan a un comerciante en una tienda en el centro de Segovia
  4. 4

    El antiguo carril bici de Isabel la Católica desaparece por completo y los peatones ganan dos metros de acera
  5. 5 Una disputa entre familias provocó el tiroteo en Ávila que acabó con un muerto y cuatro heridos
  6. 6 Nuevo pellizco de la ONCE en un pueblo de Valladolid
  7. 7

    De churros a tapas gratis en una icónica cafetería del barrio de San Nicolás
  8. 8 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  9. 9

    Valladolid tendrá la primera peña de mayores para fiestas: «Esperábamos 200 inscripciones y ya se han duplicado»
  10. 10

    SOS Descalzas Reales de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cinco disparos al aire en Segovia: el precedente del tiroteo mortal en Ávila

Cinco disparos al aire en Segovia: el precedente del tiroteo mortal en Ávila