Cinco disparos al aire en Segovia: el precedente del tiroteo mortal en Ávila

El tiroteo ocurrido durante la tarde del jueves en una calle de Ávila que se saldó con el fallecimiento de un hombre de 51 años ... tuvo una primera discusión con armas de fuego de por medio en un barrio de Segovia a comienzos del verano. En concreto, las dos familias implicadas en el intercambio de disparos ocurrido en la capital abulense están detrás, según las investigaciones de la Policía Nacional, de los cinco tiros al aire efectuados de madrugada entre las calles Atenas y París, en el barrio de San José.

El suceso en Segovia se produjo durante la madrugada del 18 de junio y tras una discusión entre dos familias residentes en el barrio. Según las investigaciones realizadas en aquel momento, uno de los participantes en la discusión realizó cinco disparos apuntando hacia el cielo.

Las dos familias, que también residen en Ávila, continuaron con su enfrentamiento este jueves con el tiroteo en el que murió un hombre de 51 años. Su hijo, de 26 años, también resultó herido por arma de fuego, mientras que otros dos varones, padre e hijo de otra familia, sufrieron heridas por arma blanca.

Según informa la agencia Ical, la policía reduce a los cuatro heridos los implicados en el tiroteo que ocurrió en la calle Maestro Piquero de Ávila. El estado de los heridos, dos de ellos críticos, impide que se les pueda tomar declaración para esclarecer lo sucedido. Algunas fuentes apuntan a que los hechos se produjeron por un enfrentamiento entre dos familias debido a una relación sentimental. No obstante, serán las declaraciones de los heridos las que puedan aclarar tanto lo sucedido como los motivos. De momento no hay plazo de tiempo para que este hecho pueda suceder dada la situación de gravedad en la que se encuentran dos de los heridos. De hecho, aún se teme por su vida y están ingresados en la UCI de los centros hospitalarios a los que fueron trasladados.

Mientras tanto, la presencia policial en la barriada de la zona sur de Ávila es constante para intentar evitar posibles represalias entre ambas familias. Por ello, en el barrio de San José de Segovia también está previsto aumentar la vigilancia policial.