El estado crítico de los heridos en el tiroteo de Ávila impide que se les tome declaración La Policía Nacional tiene previsto realizar cuatro detenciones una vez las condiciones médicas lo permitan

El Norte Valladolid Viernes, 22 de agosto 2025, 18:39

La Policía Nacional ha reducido en el día de hoy a cuatro los implicados en el tiroteo ocurrido en la calle Maestro Piquero en la zona sur de la capital abulense el pasado jueves, en el que murió un hombre y otros tres resultaron heridos. Son precisamente estas cuatro personas las que se han identificado como implicadas directamente en el suceso, y aunque las investigaciones siguen abiertas y no se descarta ningún otro escenario, «de momento no hay indicios que indiquen que se pueda llevar a cabo alguna detención que se salga de este círculo», comentó el subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano.

El estado de los heridos, dos de ellos críticos, impide que se les pueda tomar declaración para esclarecer lo sucedido. Algunas fuentes apuntan a que los hechos se produjeron por un enfrentamiento entre dos familias debido a una relación sentimental. De hecho, el herido por arma de fuego, de 26 años, es hijo del hombre fallecido, que tenía 51 años, y los otros dos heridos, en este caso por arma blanca, son también padre e hijo, de 38 y 19 años, respectivamente.

No obstante, desde la Subdelegación del Gobierno no se confirma tal extremo, que se da como seguro en redes sociales: «se barajan muchas hipótesis y nosotros también somos conocedores de lo que se está diciendo, pero ahora mismo es imposible dar una certeza de lo que ha pasado. Por supuesto que esa de la que se habla podía ser válida, pero en todo caso ni justifica ni explica que se haya producido un desenlace como este».

Serán las declaraciones de los heridos las que puedan aclarar tanto lo sucedido como los motivos, y dadas las investigaciones realizadas por los cuerpos policiales, Galeano aventura que «lo más presumible es que una vez que se tome declaración a los heridos, estos queden en condición de detenidos», aunque de momento no hay plazo de tiempo para que este hecho pueda suceder «dada la situación de gravedad en la que se encuentran dos de ellos». De hecho, aún se teme por su vida y están ingresados en la UCI de los centros hospitalarios a los que fueron trasladados tras unas primeras intervenciones en Ávila, informa Ical.

El subdelegado del Gobierno confirmó que la presencia policial en la barriada de la zona sur, visible desde la tarde del jueves, «seguirá 'sine die' y se mantendrá o disminuirá en función de cómo evolucione la situación. La idea es mantener los refuerzos el tiempo que sea necesario, teniendo en cuenta que hay acontecimientos como el velatorio y el entierro del fallecido que pueden suscitar el movimiento de muchas personas. Se mantendrá el despliegue hasta que la situación se vaya calmando».

Galeano situó en casi 150 miembros de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado los que se desplegaron por la capital desde el jueves, un operativo que se mantiene. Así, se desplazaron desde Valladolid Unidades de Intervención Policial y de la Unidad de Prevención y Reacción, así como el Grupo Operativo de Respuesta, que trabajaron junto con un amplio número de miembros de la Policía Local y de la Guardia Civil, para mantener un nivel de seguridad tras los hechos que el subdelegado del Gobierno quiso destacar, «todo quedó cercado a la pelea inicial y algunos pequeños incidentes, algo que no era fácil de conseguir».