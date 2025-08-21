Detenidas en Segovia dos implicadas en una red de prostitución forzada Las arrestadas formaban parte de una organización que captaba a mujeres en Venezuela y las explotaba sexualmente en España

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, el favorecimiento de la inmigración ilegal y la prostitución coactiva. La red operaba principalmente en el municipio de Puerto de la Cruz, en Tenerife, pero parte de sus integrantes se habían desplazado a la península.

La investigación comenzó en enero de este año, cuando se detectó que el principal delito de explotación sexual estaba siendo dirigido por tres mujeres. Estas eran responsables de trasladar desde Venezuela a víctimas en situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente en España con fines lucrativos.

El operativo policial se activó definitivamente en el mes de julio, al descubrirse que una de las investigadas intentaba abandonar el país desde el aeropuerto de Tenerife Sur, donde fue detenida. Las otras dos sospechosas habían huido a la península y fueron localizadas y detenidas en la provincia de Segovia.

En el marco de la operación se realizaron entradas y registros en dos domicilios. Uno en Puerto de la Cruz, donde se ejercía la prostitución, y otro en Segovia, donde se encontraron materiales informáticos y documentación vinculada al caso, además de producirse las detenciones de las dos mujeres buscadas.

Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado prisión provisional para las dos detenidas en Segovia. La tercera implicada, arrestada en Tenerife, ha sido puesta en libertad con cargos.