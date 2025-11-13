El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Urgente El Gobierno amplía el confinamiento de aves de cría a todas las granjas de España por la gripe aviar
Foto general del polígono de Hontoria, en Segovia. Antonio de Torre

Dos detenidos en Segovia por robar una caja fuerte y huir en el coche de la empresa

Fueron sorprendidos en las cercanías del polígono de Hontoria tras sustraer una furgoneta y llevarse la recaudación

El Norte

El Norte

Segovia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:24

La Guardia Civil de Segovia, en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, ha detenido a dos hombres, de 37 y 41 años y vecinos de Madrid, como presuntos autores del hurto de una caja de recaudación y del vehículo utilizado en su huida.

Los hechos ocurrieron sobre las 13:35 horas de este miércoles, cuando se recibió aviso por parte del Cuerpo Nacional de Policía de Segovia sobre la sustracción de una caja de caudales en una nave situada en el polígono industrial de Hontoria. Los autores introdujeron la caja en el vehículo de la propia empresa y emprendieron la huida.

La rápida coordinación entre el COC de la Comandancia de la Guardia Civil y la Sala de Operaciones de la Policía Nacional permitió activar de inmediato un dispositivo conjunto de búsqueda. Gracias a esta actuación, en apenas 45 minutos se logró localizar e interceptar el vehículo en la rotonda de la N-603, próxima al mismo polígono, procediendo a la detención de los dos sospechosos.

El vehículo sustraído y la caja fuerte, que contenía la recaudación íntegra, fueron devueltos a sus propietarios.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia e Instrucción de Segovia junto con las diligencias practicadas. Fuentes policiales subrayan que el objetivo final de este tipo de grupos es obtener el dinero en efectivo, abandonar el vehículo y deshacerse posteriormente de la máquina.

