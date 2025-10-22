El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Agente de la Policía Nacional, en la Audiencia Provincial de de Segovia. Antonio de Torre

Condenado por agredir sexualmente en Segovia a una menor de Albacete tras embaucarla por internet

El acusado, para el que se pedían 60 años de prisión, contactó con la víctima por las redes sociales y la agredió durante cuatro días en una vivienda de Los Ángeles de San Rafael

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:35

Comenta

A las puertas de la vista oral, prevista a primera hora de ayer en la Audiencia Provincial de Segovia, hubo acuerdo entre las partes en ... el caso de la niña de 14 años desaparecida en Albacete en mayo de 2023 y hallada posteriormente en El Espinar después de haber sido víctima de una agresión sexual continuada y otros delitos graves. El acusado, S. C. G., de nacionalidad peruana y residente en Segovia, aceptó una condena de 27 años y 8 meses de prisión, lo que supone una rebaja del 55% en relación con la petición inicial del fiscal, que ascendía a 60 años de cárcel. Gracias al acuerdo, el juicio no llegó a verificarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
  2. 2 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  3. 3

    Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda
  4. 4

    Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España
  5. 5

    El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos
  6. 6 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  7. 7

    Cae un enorme pino sobre la valla de la escuela de música Mariano de las Heras
  8. 8

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  9. 9

    La ayuda al alquiler en Castilla y León deja fuera viviendas de más de 550 euros al mes
  10. 10 Herido un hombre de 52 años al volcar una furgoneta a las afueras de Íscar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Condenado por agredir sexualmente en Segovia a una menor de Albacete tras embaucarla por internet

Condenado por agredir sexualmente en Segovia a una menor de Albacete tras embaucarla por internet