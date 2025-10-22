El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Félix Ordóñez

El TSJ ratifica la condena de seis años por violar a una adolescente tutelada

La joven se había fugado de un centro de ,menores de Segovia

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:38

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena de seis años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de ... Valladolid a un joven de 26 años por un delito de agresión sexual a una menor de 15 fugada de un centro de Segovia. La resolución desestima el recurso de apelación presentado por el condenado y reafirma los hechos probados, pues subraya la falta de consentimiento por parte de la víctima y el conocimiento del acusado de su minoría de edad.

