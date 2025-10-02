El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El periodismo asume las nuevas narrativas y avances tecnológicos sin perder la brújula de la verdad
Autoridades y policías nacionales distinguidos este jueves, en Segovia, en la festividad de los Ángeles Custodios.

Ver 51 fotos
Autoridades y policías nacionales distinguidos este jueves, en Segovia, en la festividad de los Ángeles Custodios. Óscar Costa

La Policía Nacional combate 42 meses seguidos de aumento de la delincuencia en Segovia

La subdelegada del Gobierno aplaude el esclarecimiento del 50% de los ilícitos penales, que sube al 100% si son contra las personas

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:03

Comenta

La Policía Nacional esclarece en torno a la mitad de los delitos que investiga, aunque si los ilícitos son contra las personas, las pesquisas por ... aclarar los hechos llegan a buen puerto «en el cien por cien» de los casos. Así ha elogiado la subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, la eficiencia de los agentes que integran la comisaría provincial. «Es una muestra más de vuestra eficacia, que permite que tanto los segovianos como los visitantes puedan disfrutar de una ciudad segura», les ha felicitado desde el atril en el que se ha dirigido a los profesionales del Cuerpo Nacional, que este jueves han celebrado la festividad de los Ángeles Custodios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  2. 2

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  3. 3 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  4. 4 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  5. 5

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  6. 6 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  7. 7

    Asume un año y tres meses por agredir sexualmente a una menor de 12 años en un kiosko de Pajarillos
  8. 8

    Reclaman medidas ante la presencia de indigentes durmiendo al raso y las basuras acumuladas junto al albergue
  9. 9 Desarticulados tres puntos de venta de drogas en La Rubia y Cuatro de Marzo
  10. 10 Vuelca un camión mientras sacaba un contenedor soterrado en La Flecha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Policía Nacional combate 42 meses seguidos de aumento de la delincuencia en Segovia