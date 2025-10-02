La Policía Nacional combate 42 meses seguidos de aumento de la delincuencia en Segovia

La Policía Nacional esclarece en torno a la mitad de los delitos que investiga, aunque si los ilícitos son contra las personas, las pesquisas por ... aclarar los hechos llegan a buen puerto «en el cien por cien» de los casos. Así ha elogiado la subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, la eficiencia de los agentes que integran la comisaría provincial. «Es una muestra más de vuestra eficacia, que permite que tanto los segovianos como los visitantes puedan disfrutar de una ciudad segura», les ha felicitado desde el atril en el que se ha dirigido a los profesionales del Cuerpo Nacional, que este jueves han celebrado la festividad de los Ángeles Custodios.

Las autoridades insisten en que la capital está bien protegida por las Fuerzas de Seguridad que velan por el cumplimiento de la ley y que prestan sus servicios de auxilio cuando se las requiere. Y ello a pesar de que el Ministerio del Interior pone de manifiesto en sus estadísticas periódicas una paulatina escalada de la delincuencia registrada en la ciudad. En concreto, el balance de criminalidad que revisa y recaba las infracciones de tipo penal atendidas por los representantes policiales arroja aumentos prácticamente constantes desde hace cuatro años, salvo algún trimestre en el que la actividad baja ligeramente.

Ampliar Homenaje a los caídos en el acto de los Ángeles Custodios de este jueves. Óscar Costa

A lo largo de 2021, en plena pandemia del coronavirus, la Policía Nacional gestionó un total de 1.440 ilícitos penales, incluidos los cometidos a través de Internet. La ciberdelincuencia es, precisamente, una de las razones de que la curva que dibuja la progresión de la criminalidad en Segovia apunte hacia arriba, aunque los malhechores que se dedican a cometer actos delictivos catalogados como convencionales, como robos, tráfico de droga, hurtos, peleas o agresiones sexuales, no se han tomado ni un respiro.

Un año después, ese total subió hasta los 1.709 casos atendidos solo en la capital segoviana, de los que 364 se circunscribieron al ámbito de la ciberdelincuencia. Es decir, uno de cada cinco asuntos tramitados. Doce meses más tardes, el recuento que hace el Ministerio del Interior en sus estadísticas oficiales eleva la cantidad conjunta de infracciones penales investigadas en Segovia por los equipos del Cuerpo Nacional de Policía hasta las 1.837, lo que equivale a un aumento de casi el 8% con respecto a la anualidad anterior.

Los ilícitos telemáticos subieron en 2023 hasta los 478, suponiendo aproximadamente una cuarta parte de toda la actividad registrada y estando cada vez más presentes en el día a día de los agentes de la Comisaría Provincial.

Si se pasan las hojas del calendario de 2024, las estadísticas ministeriales dan cuenta de un nuevo crecimiento, que en el cómputo global que sale de la suma de la cibercriminalidad y de los delitos tradicionales de toda la vida supera as 2.000 infracciones penales investigadas en la ciudad. Los datos del Gobierno de la nación señalan un incremento del 11,5%. La mayor carga delictiva obedece sobre todo sobre una nueva subida en los ilícitos cibernéticos, que entre 2023 y 2024 suben casi un 26%.