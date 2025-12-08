El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Transeúntes pasan por delante de dos locales comerciales cerrados en Blanca de Silos. A. Tanarro

El pequeño comercio de Segovia, «en peligro de extinción»: 556 tiendas menos en quince años

El tejido de locales de la provincia ha perdido una cuarta parte de los locales que lo conformaba en 2010, y la tendencia descendente no cesa

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:17

Comenta

El alambre sobre el que deambula el pequeño comercio es un poquito más ancho, pero el equilibrio continúa siendo harto difícil. Hay empresarios que pierden ... el paso, caen y se ven obligados a bajar la persiana para siempre. Otros, la mayoría, continúan bamboleándose sobre el vacío, haciendo malabarismos pero aferrándose fuerte a la pértiga para conservar la estabilidad. Y los hay que han ganado seguridad a pesar del vértigo. Como cuenta el presidente de la Agrupación de Comerciantes de Segovia (ACS), Manuel Muñoz, es un sector económico que «se adapta muy bien» a las circunstancias, por muy mal que vengan dadas y por muy fuerte que soplen los vientos en contra para amenazar la permanencia de los negocios.

