La calle Marqués del Arco, vacía durante la recreación histórica en la Catedral. Antonio Tanarro
Segovia

Malestar entre los comerciantes tras el corte peatonal por los actos de Isabel la Católica

Un tramo de la calle Marqués del Arco estuvo cerrado al paso de viandantes durante aproximadamente dos horas y media

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Martes, 7 de octubre 2025, 18:28

Comenta

El corte peatonal de la calle Marqués del Arco efectuado el sábado por los actos conmemorativos de la proclamación de Isabel I como reina de ... Castilla ha desatado el enfado entre multitud de comerciantes y vecinos. La restricción al paso de viandantes durante dos horas y media impidió a muchas personas acceder a sus viviendas y obligó a las tiendas a cerrar antes de lo previsto al no haber clientes. Fuentes municipales aseguran que es una decisión que se tomó para «garantizar la seguridad» de los asistentes al desfile y la recreación histórica en el enlosado de la Catedral.

