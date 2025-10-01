Alrededor de 200 personas participarán en la recreación de la proclamación de Isabel

La ciudad de Segovia se sumergirá este fin de semana en su propia historia para conmemorar la proclamación de Isabel I de Castilla, acontecida el ... 13 de diciembre de 1474. Será una experiencia «inmersiva» que el Ayuntamiento, a través de Turismo de Segovia, ha distribuido en tres días cargados de actividades ambientadas en el siglo XV.

El acto central, la recreación del acto de proclamación, tendrá lugar el sábado en el Enlosado de la Catedral, en dos pases distintos, pero viernes y domingo completarán un programa que promete atraer a miles de visitantes, como ya hiciera el año pasado. De hecho, ya se han agotado las entradas para el pase de las 18:00 horas y están a punto de hacerlo las correspondientes al de las 20:00 horas.

La concejala de Turismo, May Escobar, espera que la conmemoración vuelva a ser un éxito. «El evento del año pasado ha recibido tres galardones relevantes, incluido el oro al mejor acontecimiento nacional de este tipo», recuerda Escobar, que destaca la implicación del pueblo de Segovia con la iniciativa. «La asociación Fénix, responsable de la organización, ha movilizado a 200 personas, casi todas de Segovia, para participar en los actos, y estamos encantados de que los segovianos lo sientan cerca».

Setenta puestos

El programa incluye pasacalles, representaciones teatrales, exhibiciones de esgrima histórica, talleres artesanales y animación medieval en la llamada Plaza de los Mercaderes (San Martín), que contará con 70 puestos –uno de ellos exclusivo de productos segovianos– y actividades lúdicas con personajes fantásticos. La expectación es similar a la del año pasado, como demuestra el interés por comprar las entradas anticipadamente. «Estamos intentando ampliar el aforo por todos los medios. Inicialmente son 350 plazas por pase, pero el equipo técnico cree que podremos contar con más», señala Escobar.

La actriz segoviana que dará vida a Isabel, Cristina San Juan, vive estos días con indisimulada emoción: «Es un honor y un privilegio participar activamente, y espero vivir ese día como una fiesta y una tradición histórica». El Ayuntamiento anima a los segovianos a vestirse de época y disfrutar sin agobios.

Las actividades del viernes por la tarde también prometen. Teatro, danza y música harán las delicias de segovianos y visitantes en varios rincones de la ciudad vieja. La compañía Catarsis interpretará en la plaza de la Trinidad la 'Deliberación del Concejo' a las 20:30, las 21:15 y las 22:00 horas; en la plaza de San Esteban, Zaquizamí representará la obra 'Pies para que os quiero', de Jesús Pastor (20:30, 21:15 y 22:00 horas); Cardalalana hará lo propio con otro texto de Pastor, 'La novia judía', en el Corralillo de Santa Ana (20:30, 21:15 y 22:00), y el grupo Murmurare interpretará 'El hilo de Castilla', de autor anónimo, en el Corral del Mudo (21:00, 21:30 y 22:30).

También Cardalalana asumirá la representación de 'Momos', con textos de Charlie Ruiz, en la Casa de Abraham Seneor (20:50, 21:35 y 22:20). Por su parte, la coreografía de Anna María Biffi y Henar Calleja protagonizará varias danzas históricas en el Palacio Episcopal (20:50, 21:35 y 22:20), y el club de esgrima Gran Capitán llevará el peso de la escena 'Gritos de acero' en la calle Capuchinos Alta, junto a la iglesia de San Quirce (20:50, 21:35 y 22:20). «Son tres pases por escena, con quince minutos de interludio, para que cada uno elija su recorrido y pueda asistir a todas», apunta Geni Uñón, coordinador de las actividades.

El sábado, a las 17:00 horas, un cortejo integrado por 160 personas acompañará a la princesa Isabel (interpretada por la segoviana Cristina San Juan) entre el Alcázar y el Enlosado de la Catedral. La comitiva incluirá ocho jinetes y nueve caballos (uno para la princesa). Los integrantes volverán a desfilar antes del segundo pase de la recreación, pero solo entre la puerta de San Frutos de la Catedral y el Enlosado y sin caballos. Quiere decir que no habrá una segunda cabalgata. En cuanto al acto de la proclamación, Uñón desveló que incluirá un prólogo reflexivo sobre Enrique IV, un coro gregoriano, acrobacias, malabares y danzas. «Halcones y caballos también formarán parte del espectáculo».