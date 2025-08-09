Segovia volverá a recrear la proclamación de Isabel I como reina de Castilla

El Ayuntamiento de Segovia, a través de su Empresa Municipal de Turismo, volverá a celebrar la 'Proclamación de Isabel I como Reina de Castilla' el ... fin de semana del 3 al 5 de octubre. La recreación, de gran complejidad escénica y logística, está concebida por el Consistorio segoviano como un evento turístico y cultural «de alto impacto, coincidiendo con el aniversario de un hecho histórico clave en la historia de España».

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado y contempla una serie de exigencias técnicas de carácter obligatorio. La representación central se desarrollará en el enlosado de la Catedral, con una comitiva real que partirá desde el Alcázar de Segovia y recorrerá el casco histórico en un gran pasacalles teatralizado.

El coste estimado del contrato asciende a casi 34.000 euros (IVA incluido), lo que incluye todos los servicios necesarios: diseño del guion, producción artística y técnica, vestuario, sonido, iluminación, energía, ambulancia, decoraciones y personal. La empresa adjudicataria deberá asumir la totalidad del montaje, coordinación in situ, la gestión de participantes, obtención de derechos musicales, así como el plan de contingencia en caso de lluvia.

Uno de los requisitos del pliego es la composición de la Comitiva Real, con un mínimo de 115 personas, entre las que se incluyen cinco actores principales (entre ellos la Reina Isabel, que deberá ir a caballo), veinte asistentes reales, veinte juglares, músicos o acróbatas y 70 voluntarios con vestuario y atrezzo medieval. La empresa deberá encargarse también de seleccionar a la actriz que encarne a Isabel I -en 2024 fue María Castro- con experiencia acreditada en artes escénicas, y que será validada por la Empresa Municipal de Turismo. El recorrido de la comitiva será teatralizado desde el Alcázar hasta la Plaza Mayor, culminando en el escenario del enlosado catedralicio.

La ceremonia de proclamación se celebrará en dos pases de 45 minutos (previsiblemente a las 18:00 y 20:00 horas), y contará con 25 personajes sobre el escenario, más los figurantes en la plaza. Se instalarán asientos para entre 350 y 400 personas, con un sistema de sonido completo y suministro eléctrico mediante generadores. En caso de mal tiempo, se activará un plan alternativo para realizar la representación en el interior de la Catedral.

La empresa adjudicataria deberá presentar un guion teatral original, con muestras sonoras y visuales, al menos tres semanas antes del evento. También será responsable del desarrollo visual del espectáculo, de la planificación logística y del contacto continuo con la organización.

El contrato, valorado en casi 34.000 euros, no incluye las actividades de la plaza de los Mercaderes

Se exige la presencia de tres perfiles técnicos clave: un responsable general de proyecto, un responsable de producción in situ y un responsable creativo encargado de guion y ambientación. Asimismo, se deberá coordinar con un asesor histórico académico aprobado por el Ayuntamiento para garantizar el rigor en la representación. En cuanto al vestuario, el Ayuntamiento pondrá a disposición un inventario de más de 100 piezas de ropa y atrezzo histórico.

Durante el primer fin de semana de octubre, el centro histórico deberá estar ambientado con banderolas, estandartes y banderas medievales, por lo que la empresa adjudicataria deberá encargarse de su instalación. Coincidirá con la celebración de la segunda edición de la plaza de los Mercaderes, que tendrá lugar previsiblemente en la Plaza Mayor y en las plazas de San Martín y de Medina del Campo. En su caso, su organización está contratada a la misma empresa que se encarga del mercado navideño y del mercado romano que este año se ha celebrado en la avenida Padre Claret.