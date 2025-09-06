Segovia recreará la proclamación de Isabel con un evento participativo y renovado

Segovia volverá este año a recrear la proclamación de Isabel de Trastámara como reina de Castilla, acontecimiento histórico que tuvo lugar el 13 de diciembre ... de 1474 y marcó la historia de España. Lo hará con un evento participativo y renovado que busca la institucionalización de la recreación, pues el Ayuntamiento quiere celebrarla año tras año en vista del éxito que tuvieron en 2024 los actos conmemorativos del 550º aniversario de tan memorable fecha.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Segovia, May Escobar, y el coordinador de los actos, Geni Uñón, desgranaron este viernes los pormenores de la edición, organizada por la Asociación Festival de Primavera Andrés Segovia, aunque el programa, que tendrá lugar del 3 al 5 de octubre, aún no está cerrado del todo. El objetivo es consolidar la actividad como evento de referencia para la ciudad, teniendo en cuenta que contribuye a enaltecer su riqueza histórica y cultural. «Queremos que sean unas jornadas de Segovia para los segovianos, pero también una invitación para que nos visiten todas las personas que lo deseen, como ocurrió el año pasado», dijo Escobar. En esta línea, la cabalgata mantendrá el mismo recorrido, entre la plaza de la Reina Victoria Eugenia (Alcázar) y el enlosado de la Catedral, donde se escenificará la proclamación, a través de la calle Ronda de Don Juan II.

Una de las principales novedades es la celebración de dos sesiones del acto central, una a las 18:00 y otra a las 20:00 horas. La decisión responde al éxito del año pasado, cuando las entradas se agotaron rápidamente y muchas personas se quedaron sin la posibilidad de asistir. Para garantizar un mayor acceso, se han establecido precios de 15 euros por entrada (ya disponibles en el Centro de Recepción de Visitantes y 'on-line'). A cada pase podrán acceder 350 personas.

La concejala de Turismo subrayó la importancia de la participación ciudadana y la colaboración de asociaciones culturales, e invitó a los segovianos a adquirir las entradas cuanto antes. Por su parte, Geni Uñón expresó su entusiasmo por liderar el proyecto: «Es un placer y un reto coordinar esta recreación por la importancia del hecho histórico y su magnitud». Uñón destacó la participación del tejido cultural segoviano. «Queremos que, 551 años después, los segovianos sean los protagonistas».

El programa incluirá escenas teatralizadas en diferentes espacios de la ciudad, como la deliberación del Concejo tras la muerte de Enrique IV o representaciones de momos, encargadas históricamente por los monarcas. «Estas actividades buscan recrear qué pasó en Segovia horas antes de la proclamación», explicó Uñón. También volverá a haber un mercado en la plaza de Medina del Campo y la Plaza Mayor. Por otra parte, se ha hecho una convocatoria para seleccionar a la actriz que interpretará a Isabel, con un casting abierto hasta el martes. El nombre de la elegida se anunciará el próximo viernes. Con un presupuesto más reducido, unos 35.000 euros, la conmemoración elimina algunas actividades del año pasado, como el videomapping o la recepción en el Alcázar. «Queremos consolidarlo como un acontecimiento de la ciudad, sin un gran esfuerzo económico», afirmó Escobar.