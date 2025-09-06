El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Representación del año pasado Óscar Costa

Segovia recreará la proclamación de Isabel con un evento participativo y renovado

La organización elegirá mediante casting a la actriz que interpretará a la princesa

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:09

Segovia volverá este año a recrear la proclamación de Isabel de Trastámara como reina de Castilla, acontecimiento histórico que tuvo lugar el 13 de diciembre ... de 1474 y marcó la historia de España. Lo hará con un evento participativo y renovado que busca la institucionalización de la recreación, pues el Ayuntamiento quiere celebrarla año tras año en vista del éxito que tuvieron en 2024 los actos conmemorativos del 550º aniversario de tan memorable fecha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre
  2. 2 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Condenan a Sacyl a pagar los gastos en hormona de crecimiento de dos menores
  4. 4

    Detenido un violador en serie que atacaba a sus víctimas disfrazado
  5. 5

    Peña Bodega Paco, una familia histórica de las fiestas de Valladolid: «Hay gente que viaja siete horas para disfrutar de un solo día»
  6. 6 Muere a los 27 años Erik Markov, actual Míster Olympia Amateur España
  7. 7

    Derroche de música, risas y mucho vino en el desfile de peñas
  8. 8 Detenido tras increpar a clientes de un bar y agredir a un policía durante su arresto
  9. 9 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  10. 10 ¿Por qué es fiesta el 8 de septiembre?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Segovia recreará la proclamación de Isabel con un evento participativo y renovado

Segovia recreará la proclamación de Isabel con un evento participativo y renovado