La segoviana Cristina San Juan será Isabel en la recreación de la proclamación Es enfermera de profesión y forma parte del grupo de teatro Catarsis

Miércoles, 17 de septiembre 2025

El próximo 4 de octubre, Segovia volverá a revivir uno de los momentos más relevantes de su historia con la recreación de la proclamación de Isabel de Trastámara como reina de Castilla. En esta edición, será la segoviana Cristina San Juan quien dé vida a la histórica monarca.

Cristina ha sido elegida entre varias jóvenes actrices aficionadas que enviaron sus vídeos para optar al papel. Tiene 35 años, es enfermera de profesión y trabaja en el Hospital General. Su pasión por el teatro comenzó en la infancia, en el colegio, y ha crecido desde entonces: pasó por el taller municipal de teatro, formó parte de grupos universitarios y, desde 2023, es miembro del grupo de teatro aficionado Catarsis.

Aunque es la primera vez que interpreta a un personaje histórico, Cristina se muestra «emocionada e ilusionada», pero también es consciente de la responsabilidad que implica «ser durante unos minutos Isabel la Católica, una de las mujeres más importantes de la historia, y en un momento tan crucial como fue su proclamación aquí, en Segovia». Para ella, se trata de una oportunidad única, y ya se encuentra inmersa en la preparación del personaje.

Cristina y el resto del elenco que participará en la recreación prepararán sus personajes con el actor, director y productor Fernando Cayo, el sábado 20 de septiembre, en la iglesia de San Nicolás, entre las 17:00 y las 21:00 horas. Las sesiones estarán abiertas al público que desee presenciar cómo se construyen los personajes históricos con las indicaciones del actor vallisoletano, eso sí, el aforo es limitado.

Además, durante el mismo fin de semana, se desarrollará un taller de danzas históricas que se podrán ver el día de la recreación. Será impartido por Ana María Biffi y Henar Calleja, también en la iglesia de San Nicolás, en horario de mañana (10:00 a 14:00 horas), el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre.

El resultado del trabajo de este fin de semana, lo veremos el sábado 4 de octubre en el enlosado de la Catedral, escenario de la recreación de este hecho histórico. Habrá dos pases, a las 18.00 horas y a las 20.00 horas, cada uno de unos 45 minutos.

La venta de las entradas va a buen ritmo y se pueden adquirir al precio único de 15 euros en tickets.turismodesegovia.com y en los centros gestionados por Turismo de Segovia.

551 años después de aquel 13 de diciembre de 1474, Segovia volverá a ser testigo de la proclamación de Isabel I, en un acto con marcado carácter local que pone en valor el talento y la implicación de los segovianos en su historia y su cultura.