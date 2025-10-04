Isabel I, reina de Castilla, renueva la identidad segoviana Cientos de personas acompañan a la figura histórica, interpretada por Cristina San Juan, en los actos que conmemoran el 551 aniversario de su proclamación

Ana María Criado Segovia Sábado, 4 de octubre 2025, 20:55 Comenta Compartir

Los actos de homenaje al legado de Isabel la Católica han llegado para quedarse. La comitiva real volvió a recorrer las calles más emblemáticas del casco histórico de Segovia para rendir memoria a la reina de Castilla en el 551 aniversario de su proclamación. Es un hito que ocurrió en la iglesia de San Miguel el 13 de diciembre de 1474, el cual se trasladó este sábado al enlosado de la Catedral para renovar la identidad segoviana y servir de reclamo para cientos de visitantes. El público interesado, llegado de todas partes de España, tuvo la oportunidad de revivir ese momento, lleno de simbolismo y emoción, en una iniciativa donde la tradición segoviana cobró gran protagonismo. La actriz Cristina San Juan interpretó el papel de una mujer que fue el centro del evento lúdico y festivo, pero también de la historia provincial.

El presupuesto destinado a la conmemoración de la proclamación de Isabel I como reina de Castilla era mucho más ajustado que el año pasado, ya que la inversión ha rondado 33.000 euros frente a los más de 250.000 de la edición anterior. Eso no ha evitado que el cortejo real conformado por casi 200 voluntarios, incluidos ocho jinetes; y la recreación teatralizada, que contó con un amplio elenco de actores aficionados, la mayoría de ellos segovianos, deslumbrasen a un público que abarrotó los principales enclaves de la capital. Uno de los signos distintivos de la actual proclamación era su marcado carácter local, al poner en valor el talento y la implicación de los ciudadanos en esta propuesta.

Segovia revivió la proclamación de Isabel la Católica no como teatro, sino como testimonio, ya que la escena se replicó con gran fervor

El hito histórico ha sido recreado en películas, obras pictóricas y teatro. Sin embargo, en esta ocasión y a diferencia de los anteriores ejemplos, la reminiscencia que ha transportado a los espectadores al siglo XV se ha caracterizado por irradiar un espíritu provincial. Por un lado, el músico segoviano Geni Uñón fue el encargado de coordinar todo el evento, ya que estuvo presente tanto en el taller de danzas como en la preparación actoral. Fernando Cayo, popular actor, director y productor, guio a los intérpretes; mientras que Ana María Biffi y Henar Calleja fueron las artífices de las coreografías.

El resultado fue memorable. Segovia revivió la proclamación de Isabel la Católica no como teatro, sino como testimonio, ya que la escena se replicó con gran fervor. Todo ello sin olvidar los toques de ficción que llevaron a cientos de asistentes a transitar por la memoria colectiva que recuerda las hazañas y la personalidad de una figura que ha sido determinante en la historia de la ciudad.

Emoción y legado

La figura a caballo de Cristina San Juan, la segoviana que fue elegida para encarnar el personaje de Isabel I, fue recibida con vítores por una multitud que, en los instantes previos a las 17:00 horas, esperaba a las puertas del Alcázar. La comitiva, integrada por voluntarios ataviados con indumentaria de nobles y clérigos, arropó a la heredera proclamada, que visibilizó su emoción en todo momento con una sonrisa. «¡Viva la reina guapa; a tus pies!», se atrevieron a pronunciar algunos espectadores en varios momentos del desfile desde el adarve de la muralla, ya que discurrió por la ronda de Don Juan II hasta llegar a la plaza del Socorro, uno de los espacios que gozó de mayor afluencia de público.

Las estrechas callejuelas hicieron aún más atractiva la escena, que desembocó en un intercambio de saludos continuo en la Plaza Mayor, donde muchos de los curiosos que compraban en alguno de los setenta puestos del mercado medieval fueron sorprendidos ante la llegada del cortejo real. Instantes después de las 18:00 horas, dio comienzo la recreación en el enlosado de la seo segoviana, el verdadero latido de la propuesta cultural organizada por el Ayuntamiento de Segovia, donde se repitieron con una solemnidad templada las palabras del juramento regio. Isabel prometió justicia y la defensa de los derechos de Castilla.

Hubo un prólogo reflexivo sobre el papel de Enrique IV, así como cantos gregorianos, acrobacias y malabares. Las danzas vertebradas bajo ritmos medievales dinamizaron en gran medida la representación y sorprendieron a los cerca de 800 espectadores que reservaron asiento -el coste de cada entrada ascendía a quince euros- en alguno de los dos pases previstos. El final del segundo, que estuvo precedido por otra cabalgata en el entorno más próximo, coincidió con el atardecer otoñal, lo que regaló a los asistentes unas imágenes e instantáneas memorables. La caída del sol sirvió de atrezo a su vez para la despedida de la reina castellana que, más de medio siglo después, sirve de reclamo para miles de visitantes y es una oportunidad para renovar la identidad de toda una ciudad.

Los estandartes medievales ondearán los cielos de la capital todavía este domingo, ya que la plaza de los Mercaderes tiene programados sendos pasacalles y animaciones hasta las 23:00 horas. Además, el interior del templete de música de la Plaza Mayor acoge un 'photocall' de Isabel la Católica, realizado por el artista José Luis Saura, donde los interesados pueden hacerse una fotografía junto a la figura histórica para recordar que el pasado no está dormido, sino que despierta cada año para llenar otra vez las calles de Segovia.

Reporta un error