Segovia revive el siglo XV por Isabel El mercado medieval y las representaciones teatrales de la tarde noche llenan de actividad las horas previas a la nueva recreación histórica

Carlos Álvaro Segovia Viernes, 3 de octubre 2025, 22:21 | Actualizado 22:31h. Comenta Compartir

Segovia ha pulsado este viernes el botón de rebobinado histórico. La capital castellana se encuentra inmersa plenamente en la primera jornada de conmemoración del 551º aniversario de la proclamación de Isabel I de Trastámara como reina de Castilla, acontecimiento que tuvo lugar el 13 de diciembre de 1474 en el atrio de la iglesia de San Miguel, entonces situada en el centro geográfico de la actual Plaza Mayor.

Bajo un cielo otoñal radiante, la llamada Plaza de los Mercaderes ha cobrado vida con un mercado medieval que se extiende entre las plazas Mayor y de San Martín. Es el pistoletazo de salida a un fin de semana repleto de actividades en torno al acontecimiento central de la proclamación, previsto para la tarde del sábado, en el Enlosado de la Catedral, en pases de 18:00 y 20:00 horas.

El mercado medieval cuenta con setenta puestos repartidos en varios espacios. Nueve de ellos, los situados delante de la verja de la Catedral, son los que el Ayuntamiento ha reservado a comerciantes y artesanos de Segovia, a fin de favorecer el comercio local. Y hay de todo: artesanía, alimentación, perfumería, especies... Tampoco han faltado los personajes fantásticos, tan criticados el año pasado por la oposición municipal, si bien son uno los reclamos preferidos por los turistas, que no dejan de hacerse selfis con ellos. En San Martín, los tenderetes están distribuidos en varios niveles, pues los hay en la calle Juan Bravo, en la plaza de Medina del Campo y en la meseta superior de la escalinata (plaza de San Martín). También aquí está la muestra de instrumentos de tortura utilizados por la Inquisición que tanto llamó la atención el año pasado.

Finalmente, se ha conseguido ampliar el aforo en cien localidades, cincuenta por cada pase, por lo que serán 800 las personas que puedan asistir

Pero el verdadero latido de la jornada llegó por la tarde, con la ciudad vieja convertida en un teatro al aire libre. Teatro, danza y música hicieron las delicias de segovianos y visitantes en varios rincones del casco histórico, con pases escalonados que permitieron a cada cual trazar su propio recorrido por la historia. En la plaza de la Trinidad, la compañía Catarsis cautivó con 'La Deliberación del Concejo', pieza que recreaba los tensos debates del Ayuntamiento segoviano ante la muerte de Enrique IV. Los actores, ataviados al uso de la época, revivieron con pasión las tensas horas que precedieron a un acontecimiento, la proclamación de la nueva reina, que cambiaría el rumbo de la Historia.

No muy lejos, en la plaza de San Esteban, Zaquizamí representó 'Pies para que os quiero', de Jesús Pastor, y en el Corralillo de Santa Ana, Cardalalana hizo lo propio con 'La novia judía', otro texto de Pastor. El grupo Murmurare, por su parte, actuó en el Corral del Mudo con 'El hilo de Castilla', de autor anónimo, y Cardalalana volvió a brillar después en el interior de la Casa de Abraham Seneor con 'Momos', representación con textos de Charlie Ruiz. La danza tomó acto seguido el relevo en el Palacio Episcopal, donde la coreografía de Anna María Biffi y Henar Calleja protagonizó varias piezas históricas en horarios sincronizados. Finalmente, el Club de Esgrima Gran Capitán encendió la calle Capuchinos Alta, junto a la iglesia de San Quirce, con 'Gritos de acero'. También en tres pases, espadachines con morriones y espadas toledanas libraron duelos coreografiados que, literalmente, hicieron saltar chispas.

Segovia está a rebosar de visitantes. Isabel es un gran reclamo. Lo fue el año pasado y lo ha vuelto a ser este: «Los fines de semana del otoño son siempre buenos, pero el lleno es absoluto», señala la concejala de Turismo, May Escobar. De hecho, ya se han vendido todas las localidades para ver la recreación de la proclamación de Isabel. Finalmente, se ha conseguido ampliar el aforo en cien localidades, cincuenta por cada pase, por lo que serán 800 las personas que puedan disfrutar del espectáculo (400 a las seis y 400 a las ocho). «Se ha hecho el esfuerzo y se ha conseguido».

Temas

Segovia

Reporta un error