Así anunció Juan II a Segovia el nacimiento de su hija Isabel La Junta restaura uno de los documentos históricos más notables del Archivo Municipal, una carta del rey de Castilla en la que informa a los segovianos de la buena nueva

Un momento de la entrega del documento al alcalde (a la derecha), por parte del consejero de Cultura.

Carlos Álvaro Segovia Martes, 30 de septiembre 2025, 10:07 Comenta Compartir

El Archivo Municipal de Segovia custodia un tesoro histórico: una carta manuscrita de 1451, redactada por el rey Juan II de Castilla, en la que anuncia al Concejo de Segovia el nacimiento de su hija Isabel, la futura Isabel la Católica. El documento, de incalculable valor histórico y diplomático, regresó ayer al Archivo después de haber sido recientemente restaurado en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, ubicado en Simancas (Valladolid). La intervención, que ha tenido un coste de 6.430 euros, ha permitido recuperar esta joya documental y garantizar su preservación.

La misiva está escrita con letra gótica cursiva conocida como «cortesana», propia de la cancillería castellano y leonesa de los siglos XIV y XV, un estilo característico de la correspondencia oficial de los monarcas. Fechada el 23 de abril de 1451, destaca por su estructura diplomática: comienza con una intitulación («Yo, el rey»), seguida de una salutación («Envío mucho saludar») y una dirección específica al Concejo, alcaldes, alguaciles, regidores y hombres buenos de Segovia, acompañada de una fórmula de cortesía: «Como aquellos que amo, e de quien mucho me fío». El documento da fe de una acontecimiento familiar de la realeza, el nacimiento de una infanta, pero también simboliza el vínculo entre la Monarquía y los concejos, aspecto fundamental del gobierno castellano del siglo XV, recordó el alcalde de Segovia, José Mazarías, que recibió el documento de manos del consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja.

La pieza presentaba alteraciones y deterioros por inestabilidad química inherente del soporte, debido a residuos metálicos que, fortuitamente, se incorporaron en el proceso de fabricación de la pasta de papel, así como por la utilización de tintas químicamente inestables. Según María Luisa Matres, restauradora del Centro de Conservación y Restauración de Simancas, estos componentes acaban oxidándose en un ambiente de elevada acidez, lo que conlleva una pérdida de la resistencia mecánica y la fragilización de las fibras del soporte. Los dobleces que se aplicaron al documento en algún momento de la historia han originado también desgastes mecánicos y pérdidas de material.

La restauración comenzó con un exhaustivo diagnóstico para identificar los materiales constitutivos y evaluar el grado de deterioro. Los criterios del tratamiento aplicado se han basado en estabilizar las degradaciones fisicoquímicas, a fin de garantizar una mejor conservación, lo que permitirá su lectura y consulta. Para evitar la probabilidad de daños físicos o ambientales potencialmente dañinos, se realizaron carpetas de devolución personalizadas. El uso de material libre de ácido y la encapsulación ayuda a reducir el deterioro, a la vez que protegen el papel de los contaminantes del medio ambiente, explicó la experta.

El alcalde de Segovia destacó la importancia de la pieza como parte de la historia de la ciudad y de España. «Este documento vuelve a su casa, el Archivo Municipal, donde debe estar», afirmó. Por su parte, el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, subrayó la relevancia del patrimonio documental de Castilla y León, que considera esencial para escribir la historia de España. «Este documento, aunque no se ve en la calle, como una catedral o una fortaleza, habla de nuestra intrahistoria, de nuestra organización y de nuestro corazón», dijo. Encapsulada y protegida, los investigadores podrán consultar la carta de Juan II siempre que lo requieran. Consciente de su importancia y del excelente trabajo que desarrolla, la Junta ha promovido la realización de obras para la ampliación y modernización del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que se encuentran en ejecución y terminarán en enero de 2026.

