El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un operario en el andamio que cubre la fachada principal de la iglesia de San Miguel. Antonio de Torre

La iglesia de Segovia donde Isabel fue proclamada reina avanza hacia su rehabilitación

Financiada por la Junta de Castilla y León, la intervención tiene como objetivo frenar el deterioro y garantizar la conservación del templo

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:16

La Real Iglesia de San Miguel, escenario de la proclamación de Isabel la Católica como reina de Castilla en 1474, está inmersa en la segunda ... fase del proyecto de restauración que la Junta de Castilla y León emprendió el año pasado. Con un presupuesto de entre 240.000 y 250.000 euros, financiado íntegramente por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, las obras tienen como objetivo la consolidación de las cubiertas y bóvedas de la nave central, lo que garantizará la integridad estructural de este templo gótico declarado Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, en mayo de 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  2. 2

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  3. 3

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  4. 4

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  5. 5

    Cortan el agua a los okupas de Arroyo y tardan tres horas en reengancharse
  6. 6

    La DGT instala otros dos radares de tramo más en Segovia
  7. 7 El mejor restaurante de Valladolid según Cocituber
  8. 8 Óscar Puente desata polémica al llamar «meseta» a León en redes sociales
  9. 9

    Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria
  10. 10

    Investigan a tres trabajadores de La Fiestuki por «mentir» en un juicio por asesinato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La iglesia de Segovia donde Isabel fue proclamada reina avanza hacia su rehabilitación

La iglesia de Segovia donde Isabel fue proclamada reina avanza hacia su rehabilitación