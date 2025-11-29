El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carteles del Black Friday y decoración navideña en un establecimiento comercial de Segovia. Óscar Costa

Segovia

El 'Black Friday' y la Navidad agudizan la dificultad para encontrar empleados

El bajo desempleo complica encontrar personal para atender el comercio y la logística durante las campañas

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:48

Campañas como el Black Friday, que vive este fin de semana su gran epicentro, o la navideña elevan las demandas de personal en sectores como ... la logística o el comercio al por menor, los que más impulsan la actividad en estos días de consumo, casi ininterrumpido hasta bien entrado enero. Ante estos picos, hacen falta mozos de almacén, carretilleros, conductores o cajeros-dependientes para la atención al público. Se demandan decenas de miles en España y cuesta encontrarlos. En Segovia, con unos niveles bajos de desempleo, no es fácil dar con alguien que se sume a estos sectores. Una carestía que ha dilatado los procesos de búsqueda de personal de las empresas y rebajado sus compromisos productivos. Un problema con múltiples aristas que los empleadores explican por la falta de compromiso de los trabajadores, mientras los sindicatos apuntan a unas condiciones laborales que consideran mejorables.

