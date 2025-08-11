El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Una pescadería cerrada en las últimas semanas en un pueblo de la provincia de Segovia. Óscar Costa

Segovia

La concentración del comercio deja ya a 74 municipios sin un solo negocio en pie

La capital, El Espinar, Cuéllar, Nava de la Asunción y Cantalejo acumulan el 53% de las tiendas de la provincia

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:59

Los últimos años han agudizado la concentración de los comercios en las grandes localidades de Segovia mientras van agotando generación a generación las tiendas ... de alimentación que décadas atrás sostenían las compras diarias en pueblos que hoy agonizan. Esas pescaderías, carnicerías, panaderías y tiendas genéricas de ultramarinos han ido mutando en menos negocios y de mayores dimensiones, una apuesta sustentada en ubicaciones con un amplio radio de clientes, fundamentalmente el alfoz de Segovia. Una lógica que han replicado otros comercios más especializados. Así las cosas, el 53,7% de los negocios de la provincia están ubicados en cinco términos municipales: los de la capital, El Espinar, Nava de la Asunción, Cantalejo y Cuéllar. Mientras, 74 municipios en los que hay censados 5.266 vecinos, no tienen un solo comercio en pie. Ni para comprar el pan ni para hacerse las uñas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un eclipse solar en primera fila en Valladolid: por qué se llenará de visitantes para presenciar este fenómeno
  2. 2

    El motorista hallado muerto en Zamora es natural de Laguna de Duero
  3. 3

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  4. 4 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»
  5. 5

    Segunda noche consecutiva con detenidos en una discoteca del Paseo de Zorrilla tras una pelea
  6. 6

    Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón
  7. 7

    Las Descalzas Reales ponen fin a su vida conventual en la ciudad
  8. 8

    La Casa Resines comienza a vaciar su arruinado interior para recuperar su esplendor
  9. 9

    Los GEAS buscan al desaparecido en Camporredondo en una zona de pozas
  10. 10 Un joven de 29 años, insconsciente tras caer de un coche en marcha en un pueblo de Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La concentración del comercio deja ya a 74 municipios sin un solo negocio en pie

La concentración del comercio deja ya a 74 municipios sin un solo negocio en pie