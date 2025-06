«El comercio lleva años con problemas que no hemos resuelto»

Alberto García (Segovia, 1976), hasta ahora vicepresidente de la Federación Empresarial de Comercio (Fecose), asume la presidencia de esta patronal tras la salida de Roberto ... Manso, que ha capitaneado la organización durante sus primeros cinco años de existencia. Con más de 400 socios, el 60% en el medio rural, Fecose se ha consolidado como un referente en la defensa del comercio local, y García emprende esta nueva etapa con un mensaje claro: «El comercio es la vida de una ciudad».

La asamblea de la federación, celebrada el lunes, aprobó el relevo por aclamación y reconoció la labor de Manso, que ha impulsado iniciativas «clave» para la digitalización del sector y la defensa de los intereses de los comerciantes segovianos. Alberto García destaca el legado de su antecesor, a quien describe como una persona «sensata», «dialogante» y con capacidad para transmitir tranquilidad. «Roberto siempre ha sabido bajar los humos, razonar con paciencia y buscar soluciones dialogadas».

El nuevo presidente, propietario de un negocio de jabones y cosmética en Palazuelos de Eresma, llega con una visión muy clara: dar continuidad al trabajo realizado e ir introduciendo novedades dirigidas a fortalecer el comercio local. Entre sus prioridades está estrechar la colaboración con las administraciones -Ayuntamiento de Segovia y Diputación especialmente- para abordar retos muy concretos, como la despoblación en los pueblos, la burocracia excesiva y la competencia de las ventas 'on-line'.

García no oculta la realidad del comercio tradicional: «Está en crisis, y no es algo nuevo. Lleva años así, con problemas que no hemos resuelto», asevera. Entre los desafíos cita la presión normativa, con «casi 1.300 normas que los comercios deben cumplir en un solo año», procedentes de la Unión Europea, el Gobierno, la Junta de Castilla y León y las administraciones locales. El marasmo burocrático que esto conlleva, sumado a la dificultad que los comerciantes tienen para gestionar la solicitud de subvenciones, supone una carga «muy pesada» para los pequeños negocios, muchos integrados por una sola persona. «Un comerciante es todo: vendedor, contable, administrativo y limpiador. Necesitamos simplificar procesos», subraya el nuevo dirigente de Fecose.

Otro reto es la despoblación del medio rural. Precisamente, la patronal trabaja con la Diputación en una comisión de comercio para abordar el problema y garantizar los servicios en los pueblos. «La llamada España vaciada es un desafío, y los comercios son esenciales para la vida en los pueblos». A pesar de las dificultades, García ve oportunidades en la colaboración con las instituciones: proyectos como los bonos-comercio del Ayuntamiento o las campañas de promoción de la Diputación son pasos en la dirección correcta, aunque el responsable de Fecose subraya la necesidad de agilizar los procesos administrativos y aumentar la flexibilidad. «Las administraciones están empezando a entender que deben acercarse al comercio, no al revés. Nosotros, como asociación, tenemos que ser el puente que facilite esa conexión», explica.

Nueva etapa

Alberto García asume la presidencia por cuatro años y un equipo directivo integrado por representantes de comercios de la capital y la provincia y con distintos niveles de experiencia. «Se ha buscado un equilibrio: gente con veteranía, que conoce el comercio como la palma de su mano, y personas nuevas con ideas frescas. Incluso hay quienes están a punto de jubilarse, pero quieren aportar su experiencia, y otros que se han sumado sin estar en la junta, simplemente porque creen en el proyecto». Entre las iniciativas previstas, Fecose continuará con campañas consolidadas, como la Feria de Comercio de este mismo fin de semana, en la que participarán los socios de la federación en un 80%, y otras programadas para agosto y diciembre. Además, se apostará por la sensibilización y la promoción para visibilizar el valor del comercio local. «Ser comerciante no es solo trabajar; es levantarte cada día con ilusión, atender al cliente con una sonrisa y ofrecer un servicio social. En mi tienda, tengo un banco para que la gente se siente, hable y se sienta escuchada. Eso es lo que hace especial al comercio de proximidad».

A pesar de la competencia y los desafíos estructurales, García es optimista: «Tenemos que seguir luchando, defendiendo nuestros intereses y dando valor a lo que hacemos. La unidad es clave. No se trata de 'qué hay de lo mío', sino de 'qué hay de todos'. Si no trabajamos juntos, estamos perdidos».