Un escolar elige el material que debe adquirir para empezar el colegio. Antonio Tanarro

«Internet también está empezando a hacer daño al sector de la papelería»

El presidente de los comerciantes de José Zorrilla, Roberto Manso, advierte del reto que afronta el comercio tradicional en la campaña de la vuelta al cole

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 09:04

En Segovia, la vuelta al cole también supone todo un desafío para los comercios locales, que desde hace escasamente dos semanas afrontan una de las ... campañas más intensas del año. El presidente de la asociación Comerzio José Zorrilla y propietario de una tienda donde vende material escolar, Roberto Manso, lleva veintisiete años observando cómo evolucionan las ventas. «Las familias empiezan a moverse después del puente de agosto, sobre todo para comprar material para los cursos de Infantil y Primaria, pues ya tienen las listas con el material que les piden para empezar el curso», señala.

