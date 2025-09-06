«Internet también está empezando a hacer daño al sector de la papelería»

En Segovia, la vuelta al cole también supone todo un desafío para los comercios locales, que desde hace escasamente dos semanas afrontan una de las ... campañas más intensas del año. El presidente de la asociación Comerzio José Zorrilla y propietario de una tienda donde vende material escolar, Roberto Manso, lleva veintisiete años observando cómo evolucionan las ventas. «Las familias empiezan a moverse después del puente de agosto, sobre todo para comprar material para los cursos de Infantil y Primaria, pues ya tienen las listas con el material que les piden para empezar el curso», señala.

Pero el mayor reto que el comercio tradicional tiene por delante no es disponer de existencia para satisfacer la demanda, sino aguantar la creciente competencia de las plataformas 'on-line'. «Internet lleva tiempo haciendo mucho daño, especialmente en el sector textil y de calzado, pero ahora también en papelería. Plataformas como Amazon están lanzando campañas muy agresivas en las redes sociales para vender productos básicos y específicos que los colegios piden», lamenta. Concretamente este año, Manso ha notado un aumento muy significativo en la influencia de las redes sociales. Los adolescentes compran productos que los influencers promocionan a través de redes sociales como TikTok.

Los artículos más demandados siguen siendo los cuadernos; cada alumno adquiere uno por asignatura

Los artículos más demandados en Segovia siguen siendo los cuadernos, pues cada alumnos suele adqurir uno por asignatura; pero no le van a la zaga las agendas, las llamados carpeblocks (muy de moda), los marcadores fluorescentes, los correctores, los bolígrafos borrables y, por supuesto, los forros para libros. «Los libros se forran ahora», apunta Manso. No obstante, las preferencias cambian cada año y la marcas varían. «Este año, por ejemplo, las agendas se han agotado rápidamente. Es algo que no siempre puedes prever porque depende mucho de las peticiones que hagan los colegios».

A pesar de la competencia 'on-line', los comerciantes defienden las ventajas que ofrece el comercio de proximidad, entre ellas la capacidad de ofrecer productos específicos que los profesores piden, algo que las grandes plataformas no siempre pueden igualar, aunque cada vez es más evidente la necesidad de adaptarse a un consumidor de perfil digital. «Los adolescentes están todo el día en redes y sus padres son jóvenes y también conocen muy bien ese mundo. Esta circunstancia está cambiando los hábitos de compra y cada año notamos un poco más esa presión que ejercen sobre nosotros la venta 'on-line'. Pero seguimos luchando por mantener el negocio en la calle».