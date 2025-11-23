Solo un tercio de los traspasos gestionados por la patronal culmina en venta efectiva

Algo más de un tercio de los anuncios de venta de comercios que anuncia la plataforma de la Federación Empresarial Segoviana 'Fes Traspasa' acaban en ... transacción. La excepción de la excepción, pues la mayoría de los negocios segovianos perecen sin relevo. Algo que la patronal explica porque algunos están sencillamente obsoletos y no cumplen el propósito de un traspaso: el de un negocio en pleno funcionamiento con clientela activa. Otro problema es el precio, pues los dueños terminan tasando por encima del valor de mercado algo que, en la práctica, es su proyecto de vida.

En sus cuatro años, la plataforma ha intentado colocar un centenar de ellos –trece en 2022; veintiuno en 2023; treinta y siete en 2024, y treinta y uno en lo que va de este año–, un cálculo aproximado, pues algunas ofertas aparecen en la contabilidad de dos ejercicios distintos. En la fotografía actual, que incluye todas las ofertas desde que empezara 2025, apenas un tercio aparece como vendido, una realidad extrapolable a los cursos anteriores.

«La idea surge por una necesidad que plasmaron muchos de nuestros socios. Llegaba el momento de jubilarse y se veían obligados a cerrar, muchas veces porque los hijos no querían continuar. Y les daba mucha pena. Toda la vida trabajando y no tengo relevo», resume el técnico de emprendimiento de la patronal, Libardo Palma. La federación presentó un proyecto a la Junta y a la Diputación en busca de financiación. Esta última apoyó la puesta en marcha, en 2022, con el desarrollo de la web mediante un convenio de un año que no se renovó. «Inicialmente se planteó la idea de acompañar a los empresarios, tanto al que compraba como al que vendía. Analizar la situación de esos negocios, ayudarles a valorar cuánto costaba. Actualmente, lo que tenemos es una página de citas. Lo que hacemos es promocionar las ofertas de empresas que quieran ser traspasadas».

Por sectores de actividad

El servicio está abierto para todos, sean o no socios de la Fes, opciones que plantean habitualmente a los emprendedores. «En vez de empezar de cero, arrancas con un negocio en marcha», explica el técnico. Ante la pérdida de comercios en los pueblos, muy sensibles a cierres como el de sus últimos bares, establecieron una comunicación con los alcaldes para anticiparse y buscar continuidad. A la hora de publicar el anuncio, la plataforma pide una descripción con fotos. «Cuando alguien se interesa, lo que hacemos es ponerles en contacto, pero nosotros no mediamos. Hay casos que llegan luego a buen fin con otra persona», apunta Palma.

El sector comercio representa la mitad de los negocios, un paraguas amplio que se distingue de la hostelería (20%), servicios (10%), oficios (15%) e industria (5%). Se repiten peluquerías o reparaciones de calzado. Otros, como los talleres mecánicos, un segmento cotizado, no llegan siquiera a publicarse pues hay compradores al acecho. La operación debe ser rápida, con el 'paciente' vivo.

«Si ha pasado mucho tiempo desde que el antiguo propietario lo ha dejado, ya no tiene sentido ese traspaso. Para eso cojo el alquiler del local de al lado y lo monto yo». El éxito requiere, pues, anticiparse, otro problema crónico. «Nos cuesta un montón que nos pasen la ficha, a no ser que vean la jubilación en tres meses y no tienen a nadie. Lo dejamos todo para última hora y luego les pilla el toro», señala el experto.

Otros comerciantes tratan de congeniar la búsqueda de relevo con seguir produciendo en su etapa final. «Nos dicen que quieren traspasar, pero no quieren que se sepa, para no perder ese 'punch'. Si ven que esto va a la baja, la clientela me va a dejar de venir». La Fes lo tiene en su agenda para ofertárselo a algún emprendedor que pregunte por algo similar.

Entre los primeros anuncios publicados hay una cervecera de Ávila ante la falta de un servicio similar en la patronal de la provincia. «Como es un nicho muy cerrado, mandamos el anuncio a la asociación de artesanos cerveceros de Segovia». Un ejemplo de su práctica habitual. «Lo intentamos mover con los contactos que tenemos». Así se encuentran términos medios, casos en los que no interesa el local, pero sí la maquinaria. Un modelo que ha germinado en la provincia, pues Palma cita varios talleres de carpinteros o cerrajeros en zonas como Sepúlveda.

Una de las cuentas pendientes de la federación es un proyecto ligado a la patronal comercial Fecose para subvencionar las rutas de los fresqueros, como panaderos, pescaderos o carniceros. La mayoría son deficitarios o poco rentables, así que sus dueños ansían la jubilación y no tienen demasiado que traspasar. Estos son los negocios obsoletos, los que no pueden venderse, pues necesitan ayuda para ser viables.

Los ofertantes de los traspasos son generalmente autónomos arraigados en Segovia, sin relevo generacional y con empresas pequeñas. «Uno o dos trabajadores como muchísimo». Y cerca de la edad de jubilación, una situación en la que está «cerca del 90%». Los compradores suelen ser jóvenes emprendedores que aspiran generalmente a su primer negocio. «Buscan la facilidad de tener algo ya funcionando, poder aprender mientras el negocio ya marcha». Palma habla de casos llamativos tras la pandemia de gente de Madrid que quería una vida más tranquila, familias de mediana edad con hijos. También hay inversores. «Llamadas en busca de negocios en determinado sector, pero no lo van a desarrollar ellos».