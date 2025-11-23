El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Transeúntes pasean por la parte alta de la calle José Zorrilla, una de las arterias comerciales de la ciudad donde hay tiendas cerradas. Antonio Tanarro

Solo un tercio de los traspasos gestionados por la patronal culmina en venta efectiva

Segovia ·

Algunos comercios están en la práctica obsoletos y otros piden precios demasiado altos para una operación se ha de hacer antes del cierre

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:28

Comenta

Algo más de un tercio de los anuncios de venta de comercios que anuncia la plataforma de la Federación Empresarial Segoviana 'Fes Traspasa' acaban en ... transacción. La excepción de la excepción, pues la mayoría de los negocios segovianos perecen sin relevo. Algo que la patronal explica porque algunos están sencillamente obsoletos y no cumplen el propósito de un traspaso: el de un negocio en pleno funcionamiento con clientela activa. Otro problema es el precio, pues los dueños terminan tasando por encima del valor de mercado algo que, en la práctica, es su proyecto de vida.

