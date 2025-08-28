La Segoviana afina su puesta a punto a diez días del inicio de la competición

Si un equipo es capaz de disputar un amistoso como un partido de liga, ese equipo está preparado para comenzar la temporada. A la Gimnástica ... Segoviana le costó arrancar. Cambió de entrenador y más de media plantilla es nueva. La base hace un mes era mínima y la evolución del equipo segoviano desde el primer partido de preparación hasta el último es considerable.

La Gimnástica Segoviana cerró ayer la pretemporada en La Albuera frente al Colonia Moscardó. El equipo madrileño posee uno de los menores presupuestos del grupo V de Segunda RFEF. A 10 días de debutar en liga frente a la UD Sámano, la Segoviana tuvo una prueba bastante realista de lo que puede ser ese encuentro inaugural. Un equipo inferior, con cinco jugadores en defensa y que busca resistir en campo de un equipo superior.

G. Segoviana Postigo, Iker, Morata, Josep (Silva, min 74), Rubén, Manu (René, min 46), Diego Campo (Ibañes, min 74), Ayán (Borrego, min 60), Samu Manchón, Marc Tenas (Ivo, min 60) y Álex Castro (Miguélez, min 74). 3 - 0 Moscardó Guille (Huélamo, min 46), Víctor Rodríguez, Borja Paris, Recalde (Valcarce, min 60), Dani Segovia (Siverio, min 60), Borona (Molina, min 46), Albur (Abreu, min 46), Irazu, Mauro, Isra y Pedro Torres (Asier, min 60). Goles: 1-0 Samu Manchón (min 17), 2-0 René (min 57), 3-0 Ibañes (min 87)

Árbitro: ÁngelManso Rojas. Amonestó a Morata e Ibañes en la Segoviana y a Víctor Rodríguez, Recalde y Pedro Torres en el Moscardó. Además, expulsó a Iñaki Bea, entrenador local.

Iñaki Bea parece que ya ha inculcado su idea en los jugadores, la de un equipo en el que todos deben creer ciegamente en el estilo y, cuando todos aportan, son capaces de dominar a cualquier rival. Además, frente al Moscardó demostraron el temple necesario en los partidos con poco espacios para madurar las jugadas de ataque y defenderse con el balón.

Como de costumbre, la Sego comenzó concediendo. Las ocasiones más claras de los visitantes llegaron en el primer minuto del encuentro. Primero, una valiente salida de Postigo para desviar el disparo de Albur. En el saque de esquina, Manu evitó el gol en propia sobre la línea. Después, un barullo en el área permitió que Dani Segovia, el exazulgrana, fusilara a Postigo desde dentro del área. El portero aguantó y repelió el balón en la segunda intervención de su gran partido.

Ampliar Ayán disputa un balón. Antonio Tanarro

El susto despertó a la Gimnástica, que comenzó a tener el balón. El Moscardó aguantaba en su propio terreno de juego y los locales solo cerraban con Morata y Josep Jaume. Los dos laterales ganaban altura y Marc Tenas y Samu Manchón alternaban su posición entre la banda izquierda y la punta del ataque. En uno de esos cambios llegó el primer gol. En el minuto 17, Marc Tenas recibió en la banda y dispuso un centro medido al corazón del área, donde apareció Samu Manchón para anticiparse a su marca (a pesar de la evidente diferencia de altura) y batir al guardameta con un cabezazo que golpeó la madera antes de entrar.

Tras el tanto, el guion de la primera parte se mantuvo. La Segoviana buscó los resquicios en la ordenada defensa visitante, que era incapaz salir de su campo. Dominio incontestable, con Manu, Diego Campo y Manchón monopolizando la posesión y Ayán desbordando por la banda.

«Este equipo se parece mucho a lo que quiero. Hemos corregido muchos de los errores que cometimos en Leganés» Iñaki Bea Entrenador de la Gimnástica Segoviana

Lo más destacable hasta el descanso fue la expulsión de Iñaki Bea. Una pérdida local desesperó al técnico, que retuvo el esférico mientras los defensas aguantaban la bronca. El árbitro le mostró la amarilla tras lanzar el balón al suelo con rabia y, ante las protestas incrédulas del entrenador, sacó la tarjeta roja y mandó a Iñaki Bea a la grada.

La segunda mitad comenzó caliente. El primer lío se saldó con amarilla para Recalde tras zarandear a Álex Castro por un golpe a destiempo del delantero. La entrada de René aportó más dominio y llegada a la Sego, con Samu Manchón con mucha libertad. El '16' de la Sego luchó un balón perdido en el área rival que terminó en penalti. Anticipación a un defensa que va a despejar y se llevó la patada. El atacante ejecutó la pena máxima en el minuto 53, pero Huélamo adivinó el lanzamiento y lo desvió con una gran estirada a su derecha.

«A nivel defensivo hemos mejorado mucho y de medio campo hacia delante tenemos talento de sobra» Iñaki Bea Entrenador de la Gimnástica Segoviana

Entre protestas, amarillas y jugadas al límite como si de un partido de la última jornada se tratase, la Gimnástica incrementó su dominio. En una incursión fallida de Ayán por la banda previo robo de Manchón, René recibió el esférico en la frontal. Un control perfilado y un zurdazo del asturiano, pegado a la cepa del poste, duplicó la ventaja local en el minuto 57.

Con el 2-0 la Sego bajó una marcha y el Moscardó tuvo su única ocasión de la segunda mitad. El lateral diestro descargó un milimétrico balón a la espalda y el remate de Pedro Torres desde el punto de penalti se topó con la yema de los dedos de Postigo. El canterano aseguró la primera portería a cero del equipo con un paradón.

Los cambios revitalizaron el ataque local y la Segoviana buscó el tercer tanto. Con Morata e Iker acertados en defensa, Rodri Ibañes se hizo con el control del centro del campo. El Moscardó perseguía sombras mientras los locales despertaban los olés en La Albuera con combinaciones al primer toque. Morata, Miguélez y Borrego rozaron el tercer tanto, que finalmente llegó en el minuto 87. Saque de esquina al segundo palo e Ibañes, en la disputa con su marca, remató con la espalda y cerró un partido de dominio total azulgrana.