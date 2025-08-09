Esta Segoviana está muy verde

Cobrar entrada por un partido como el que disputaron este sábado la Gimnástica Segoviana y el Rayo Majadahonda debería estar tipificado por el Código Penal. ... Aunque nunca es bueno tener expectactivas en un encuentro amistoso de pretemporada, el duelo que enfrentó en La Albuera a segovianos y madrileños apenas logró cumplir con alguna de las esperanzas de los cerca de 500 aficionados que decidieron combatir el intenso calor tratando de ver un partido de fútbol. Las conclusiones, nunca fiables en pleno de mes de agosto, tampoco fueron buenas tras empatar a uno en el tercer test de pretemporada. A esta Segoviana le queda mucho por mejorar. A cuatro semanas del inicio de la competición oficial, el equipo gimnástico está todavía muy verde.

Segoviana Postigo, Silva, René, Alonso, Rubén, Pino, Diego Campo, Juanma, Ivo, Samu Manchón y Álex Castro. También jugaron: Iker, Manu, Borrego, Ayán, Pepe, Jorge Morencio, Dani Torres, Li, García y Javi Cuenca. 1 - 1 Rayo Majadahonda Prieto, Ramos, Dani Vidal, Nogera, Ilieas, Gordo, Íñigo, Koke, Telis, Carmona, Koke y Fran Pérez. También jugaron: Josán Gordo, Álex Garcia, Piri, Amaro, Dani Plomer, Pol Prats, Yuya, Álex Barba, Diego Rodríguez, Tejedor, Cheik y Veinovich. Goles: 1-0 Álex Castro (min 61) y 1-1 Cheik (min 71).

Tanda de penaltis: El equipo madrileño se llevó el título en los penaltis tras por 2-4. Aunque Li detuvo un penalti, Dani Torres y Ayán fallaron dos en la Segoviana.

Árbitro: Edgar Álvarez Martínez. Amonestó al local Silva y al visitante Telis.

Incidencias: Partido correspondiente al trofeo Diputación de Segovia disputado en el estadio municipal de La Albuera ante medio millar de espectadores. Tercer encuentro amistoso de pretemporada para los azulgranas.

El partido no era el más propicio para brillar. Si a un equipo prácticamente nuevo y con apenas dos semanas de trabajo le quitas tres de los jugadores que se antojan piezas clave del nuevo proyecto de Iñaki Bea le complicas mucho el objetivo. Sin Morata en defensa, Fer Llorente en el centro del campo ni Marc Tenas en la delantera, a la Gimnástica Segoviana le fue imposible destacar en faceta alguna del juego. También faltaban jugadores como Carmona o Rodri Ibañes –además de los jugadores que quedan por fichar–, pero a los azulgranas (este sábado de verde) les faltó personalidad en cada zona del campo.

Los primeros cuarenta y cinco minutos fueron un polvorón sin agua a casi 35 grados. Casi nada destacable de una primera parte en la que los gimnásticos no fueron capaces de tirar ni a puerta ni fuera. Su acción de mayor peligro llegó tras una gran apertura a banda de Diego Campo para Silva, pero el centro del argentino se quedó a centímetros de encontrar la cabeza de Álex Castro.

Muy pocas cosas salieron en fase ofensiva. Juanma estuvo desaparecido por la derecha, Ivo irrelevante partiendo por la izquierda a lo Álex Baena en el Villarreal y Samu Manchón no encontró su lugar en la delantera junto a Álex Castro. En la medular, el caterano Pino hizo lo que pudo acompañando a un Diego Campo que se llevó más golpes que oportunidades de pisar campo contrario.

No fueron mucho mejor las cosas en defensa. Alonso, central del juvenil, evidenció su falta de experiencia en varios duelos perdidos con delanteros del Rayo Majadahonda, con Silva y Rubén lejos de su mejor versión. La nota más positiva la dejó el canterano Alejandro Postigo. El portero presentó otra vez su candidatura a estar en dinámica del primer equipo con dos buenas intervenciones y una sensación de seguridad y de dominio del área poco habitual para un guardameta de su juventud y de su experiencia. En la pelea con Li por ser el suplente de Carmona no afloja el cancerbero de Trescasas, que tan solo sufrió en la primera parte con un remate de Ilies en la frontal del área pequeña que se estrelló contra el palo en la última acción antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios Iñaki Bea probó a Silva de central –se espera que el club anuncie hoy un nuevo zaguero–, con dos extremos puros como Juanma y Peke, con Manu acompañando a Diego Campo en el centro del campo. La presencia del capitán se dejó notar, en parte favorecida por un Rayo Majadahonda mucho más errático en la salida de balón que en los primeros cuarenta y cinco minutos. La Segoviana ya estaba algo más junta, llegaba un segundo antes en la presión y conseguía recuperar algún que otro balón en campo rival. Una ligera mejoría a lo visto en la primera parte que no se trasladó al juego con balón. Rubén, con un disparo de falta muy desviado en el minuto 49, protagonizó el primer lanzamiento de la Segoviana en el partido.

El duelo carecía de ritmo y continuidad cuando la Segoviana consiguió llevar el balón al área rival en dos ocasiones. Y ahí Álex Castro está demostrando ser un jugador que, al menos en pretemporada, hace los deberes. En la primera que tuvo un defensor le negó el tanto en el último momento. Un minuto más tarde, remató a placer desde el corazón del área un buen centro con la cabeza de Silva.

Fue lo último peligroso que hizo la Segoviana en el encuentro. Con Ayán y un ovacionado Javi Borrego en los extremos la Gimnástica siguió falta de profundidad. Hasta que en 71, Cheik aprovechó un despiste defensivo para castigar la falta de contundencia de Li en el área y entre las piertas del meta local hacer el tanto del empate.