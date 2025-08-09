El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Esta Segoviana está muy verde

El equipo gimnástico deja malas sensaciones en su tercer encuentro de pretemporada ante el Rayo Majadahonda

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Sábado, 9 de agosto 2025, 17:04

Cobrar entrada por un partido como el que disputaron este sábado la Gimnástica Segoviana y el Rayo Majadahonda debería estar tipificado por el Código Penal. ... Aunque nunca es bueno tener expectactivas en un encuentro amistoso de pretemporada, el duelo que enfrentó en La Albuera a segovianos y madrileños apenas logró cumplir con alguna de las esperanzas de los cerca de 500 aficionados que decidieron combatir el intenso calor tratando de ver un partido de fútbol. Las conclusiones, nunca fiables en pleno de mes de agosto, tampoco fueron buenas tras empatar a uno en el tercer test de pretemporada. A esta Segoviana le queda mucho por mejorar. A cuatro semanas del inicio de la competición oficial, el equipo gimnástico está todavía muy verde.

