La Segoviana convence, pero no vence

La nueva Gimnástica Segoviana ha ofrecido una versión más realista de lo que serán los partidos del proyecto de Iñaki Bea. El técnico alavés ha ... dejado a un lado las pruebas del primer partido de la pretemporada y en su segundo test, ante el Real Madrid C, dispuso una alineación que perfectamente podría ser la del primer partido oficial de temporada dentro de un mes. El resultado en el marcador fue de empate a uno, pero las sensaciones fueron de un equipo con potencial.

Iñaki Bea mantuvo el 4-4-2 y todo indica que la Sego jugará con dos puntas durante toda la temporada. Hasta seis fichajes salieron de inicio y solamente un jugador juvenil, Dani Torres, como central. El canterano estuvo más seguro y tranquilo que hace unos días. Una de las consignas tácticas más sorprendentes es la de Ivo. El segoviano jugó como extremo izquierdo frente al filial colchonero, mientras que en el segundo amistoso lo ha hecho en la banda derecha, dejando la banda contraria para la velocidad de Juanma.

Segoviana Carmona, Silva, René, Dani Torres, Rubén, Diego Campo, Manu, Juanma, Ivo, Álex Castro y Marc Tenas 1 - 1 Real Madrid C Quetglas, Emanuel, Liberto, Calleja, Alex Pérez, Carlos, Mascaró, Izan, Barroso, Carlos Díez y Aimar También jugaron en la Segoviana: Li, Iker Pérez, Samu Manchón, Morata, Ibañes, Peke, Alonso, Jorge, Pino, JaviCuenca, Bruno y Carlos García

También jugaron en el Real Madrid C:H ugo Mantecón, Óscar Mesa, Galassi, Rubén, Sotres, Alex Sánchez, Jacobo, Álvaro Ginés y Viega

Goles: 0-1 Barroso, a portería vacía tras un paradón de Carmona (min. 3); 1-1 Álex Castro, a portería vacía tras una parada de Quetglas (min. 10)

Árbitro: Ángel Manso Rojas, amonestó con cartulina amarilla a Marc Tenas y Jorge Morencio, de la Gimnástica Segoviana, y a Rubén, del Real Madrid C.

En apenas cuatro días la Gimnástica Segoviana ha ofrecido una versión mucho más completa y asentada en el estilo de Iñaki Bea. También ha ayudado la entidad del rival. El Real Madrid C no ha estado tan solvente con el balón en los pies como el Atlético B y la presión de la Sego ha sido más efectiva. De hecho, la Gimnástica ha dominado con balón el tramo central del encuentro, algo de lo que fue incapaz el sábado.

A pesar de la mejora azulgrana, el guión inicial se ha repetido. Apenas se había terminado de sentar la poca afición segoviana presente cuando tomaron ventaja los visitantes. El delantero Jaime Barroso bajó con el pecho un balón largo del portero madridista y habilitó la subida del lateral zurdo. Liberto ganó la disputa a Ivo y puso un centro con música al pie del '9' del Real Madrid C. Carmona paró la primera a bocajarro, pero el rechace cayó manso en pies del propio Barroso, que no perdonó a portería vacía.

A raíz del 0-1 comenzó el dominio gimnástico, que encontró en Juanma un puñal por la banda izquierda. El extremo aprovechó constantemente las pocas ayudas que ofrecían los extremos rivales para encarar al lateral. La Sego dispuso de varios acercamientos, entre ellos un centro del malagueño que no cosiguió rematar Álex Castro por milímetros. En el minuto diez de partido y tras una parada con el pie de Carmona, los de Iñaki Bea encontraron premio. El técnico se desgañitó para que sus pupilos presionaran y los visitante se equivocaron. Marc Tenas recogió el esférico y se plantó frente a Quetglas, que desvió el disparo. Sin embargo, Álex Castro llegó, se lanzó y desde el suelo empujó el balón al fondo de la red para marcar por segundo partido consecutivo.

El empate supuso un golpe moral de la Segoviana, que comenzó a dominar cada metro de La Albuera. El equipo, que los primeros minutos recurrió a los balones en largo, se atrevió a jugar desde atrás. Manu era el timón, todo pasaba por él. Los de Iñaki Bea movían el balón con criterio, aunque los acercamientos al área rival no se materializaban en ocasiones.

En el descanso ingresaron Morata, Li y Samu Manchón. El central aportó seguridad una vez más, tanto con el balón como defendiendo con espacios. El fútbol duró hasta la hora de partido, cuando el árbitro quiso ser protagonista. Ángel Manso castigó como penalti un polémico agarrón de Marc Tenas en un balón parado. Para alivio azulgrana, el lanzamiento de Calleja fue repelido por el poste. Inmediatamente después, ambos entrenadores sustituyeron a los titulares que quedaban sobre el césped y no se jugó a nada. Muchas patadas, un ambiente hostil y una gran mano abajo de Li fue lo único destacable.

La mala noticia del encuentro fue la lesión del canterano Bruno Gil en el tramo final. El centrocampista estaba siendo el sustituto de Manu en la segunda parte, actuando como timón del equipo con el balón. En un esfuerzo defensivo, el joven centrocampista se tiró al suelo y tuvo que ser sustituido. Salió del campo aqujándose de la rodilla y con la ayuda de Marc Tenas. El catalán sabe lo que es superar una grave lesión y salió desde el banquillo para acmpañar al juvenil entre la ovación del público.

La lesión rebajó los ánimos en los últimos minutos y el trofeo IMD se decidió desde los nce metros. El Real Madrid C lanzó primero y no falló ningún penalti. El portero Hugo mantecón detuvo el lanzamiento de Javi Cuenca y los madridistas conquistaron el trofeo ante una Gimnástica que ofreció una muy buena versión, especialmente con el equipo titular.