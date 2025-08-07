El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jugadores de la Segoviana celebran el tanto conseguido ante el Real Madrid C. Juan Martín / Gimnástica Segoviana

La Segoviana convence, pero no vence

Los de Iñaki Bea ofrecen una gran versión ante el Real Madrid C, pero caen en la tanda de penaltis

Hugo Otero Olmos

Segovia

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:28

La nueva Gimnástica Segoviana ha ofrecido una versión más realista de lo que serán los partidos del proyecto de Iñaki Bea. El técnico alavés ha ... dejado a un lado las pruebas del primer partido de la pretemporada y en su segundo test, ante el Real Madrid C, dispuso una alineación que perfectamente podría ser la del primer partido oficial de temporada dentro de un mes. El resultado en el marcador fue de empate a uno, pero las sensaciones fueron de un equipo con potencial.

