Identidad, sacrificio y fútbol valiente: el plan de Iñaki Bea para la nueva Segoviana

Casi un mes después de que fuera anunciado como nuevo entrenador de la Gimnástica Segoviana, Iñaki Bea respondió por primera vez a las numerosas dudas ... que la afición azulgrana tiene para la temporada 2025-2026 tras el verano con mas cambios en la historia reciente del club. Durante algo más de veinte minutos, el técnico alavés ha transmitido en su p resentación oficial un mensaje de tranquilidad y de confianza en el nuevo proyecto del equipo en Segunda Federación.

El nuevo entrenador de la Sego ha elogiado a su predecesor, Ramsés Gil, y ha reconocido que «la presión y la responsabilidad son grandes». «Tenemos que aprovecharnos de su trabajo, saber qué es lo que él hacía bien para seguir esa línea». En cuanto a la presión, ha respondido con más halagos hacia el ahora entrenador del Real Unión. «Cuando uno está muchos años en el club, muchas veces se cansan de uno. Chapó por él y la afición porque tan difícil es entrar nuevo en un club y entrar por el buen ojo de la afición como estar mucho tiempo y salir bien».

Iñaki Bea ha repetido en todo momento dos palabras. «Proyecto y tranquilidad». El entrenador ha presumido de la idea del club, que atrae jugadores por su proyecto, aunque haya equipos que puedan ofrecer salarios superiores. «No vamos a hipotecar nuestro futuro por un jugador». La respuesta a las preguntas sobre la conformación de la plantilla ha sido «tranquilidad». El entrenador ha asegurado que no se pusieron nerviosos en junio ni lo van a hacer ahora y que están incorporando el perfil de jugadores que quieren. «No vamos a ir al mercado con desesperación ni para rellenar la plantilla. Evidentemente tenemos que traer algún central, lateral derecho, lateral izquierdo y tendremos que buscar gente arriba. Si tenemos que empezar con chicos del filial y juveniles, vamos a hacerlo». La juventud está siendo recurrente en los fichajes. Iñaki Bea ha afirmado que no les tiene que temblar el pulso por firmar a un jugador del año 2006 como Álex Morata. «Evidentemente tenemos que perdonar mucho más al de 18 años que al de 26». El nuevo técnico ha reiterado en que la edad con él no va a ser un problema. Quiere jugadores que «estén dispuestos a equivocarse, hacer autocrítica y mejorar». «Si pensamos que un jugador no viene a sumar, no viene a mejorar o no viene a ayudarnos, pues evidentemente no le ficharemos».

En referencia al estilo de juego que implementará en la Gimnástica, Iñaki Bea ha mencionado el aprendizaje obtenido en sus años en Levante y Eibar como asistente de Mendilibar. «Mi escuela, donde más he aprendido ha sido con Mendilibar. Tengo también mucha amistad con Unai Emery. Ese perfil de entrenamientos me gusta. Ahora estamos empezando desde cero y nos estamos yendo a ese perfil de jugadores que más creo que se pueden adaptar a nuestro trabajo. Me gusta el fútbol vertical, el fútbol de vértigo, el fútbol que no es posicional, de tener el balón por tener. Ir siempre a por los partidos, presión alta y que el equipo sea valiente y protagonista. Se puede ser protagonista también sin balón, ser un equipo incómodo. La exigencia va a ser máxima».

El nuevo técnico ha confirmado que muchos entrenamientos no se realizarán en La Albuera, sino que lo harán sobre césped artificial por dos motivos. «Para cuidar el terreno del estadio y para darnos cuenta de que lo otro también existe. No olvidarnos de que somos de los pocos equipos que pueden entrenar sobre césped natural. Somos unos privilegiados y entrenar en hierba artificial nos va a hacer valorar más lo que tenemos y de dónde venimos».

Por último, Iñaki Bea también se ha acordado de la afición. «El año pasado, después del descenso, que no haya nadie que increpe y que no se recrimine nada, dice mucho de la afición. Lo bonito que tiene este club es que es de la afición y que la esta se siente parte de la ciudad y del club. Nosotros pretendemos exigir a la afición ese apoyo, pero también les tenemos que dar el sacrificio diario y una identidad con la que la afición se sienta cómoda y que vean que desde minuto uno vamos a por el partido».

El nuevo cuerpo técnico

También se ha presentado al cuerpo técnico que acompañará a Iñaki Bea durante su aventura en Segovia. El puesto de segundo entrenador es competencia de Manuel Calleja Renedo. El veterano técnico cántabro cuenta con una amplia experiencia. Desde el año 2002 ha pasado por 18 equipos, la mayoría del fútbol modesto nacional como la SD Noja, UD Logroñés, Toledo, Castellón, Conquense o Arenas de Getxo, entre muchos otros. También aportará su aprendizaje en el fútbol internacional. Calleja ha entrenado en Camerún, Panamá, Grecia y Omán. La pasada campaña ha sido el entrenador de la Gimnástica Torrelavega.

Otra de las novedades es el preparador físico. Alejandro Fernández Calvo se encargará de la preparación física tras seis años de experiencia en Madrid, desde donde también llega el fisioterapeuta Víctor Hernández Cuervo. En el cuerpo técnico se mantienen Juan Sánchez del Estal como entrenador de porteros, César Gómez Yagüe delegado y Josito como encargado de materiales.