Un goleador anda suelto por La Albuera

La renovada Gimnástica Segoviana de Iñaki Bea tiene un claro protagonista durante la pretemporada. El delantero Álex Castro, llegado este verano desde el Móstoles, ... demuestra cada encuentro su olfato goleador. Debutó con gol ante el Atlético de Madrid B y volvió a marcar en sendos empates contra el Real Madrid C y el Rayo Majadahonda. Como no hay nada más peligroso que un delantero enrachado, Álex Castro mantuvo su dinámica en el cuarto amistoso de la pretemporada, esta vez por partida doble. El doblete del delantero sirvió para que la Gimnástica Segoviana sume la primera victoria del proyecto de Iñaki Bea frente al CDA Navalcarnero. El equipo madrileño es candidato a alcanzar la fase de ascenso en el Grupo V de Segunda Federación y, al igual que la Segoviana, ha realizado una completa renovación de la plantilla, con Manu González en el banquillo.

Bajo el sofocante sol del mediodía segoviano, la Gimnástica Segoviana realizó un exigente ejercicio físico, influido en gran medida por las numerosas bajas en la convocatoria. Fer Llorente, Juanma, Diego Campo, Rodrigo Ibañes y Marc Tenas. También estaba en la grada el entrenador, Iñaki Bea, que en la segunda parte bajó al área técnica para dirigir a pie de campo. El técnico alavés sacó a su once titular (con los jugadores disponibles) y dejó varias novedades a nivel posicional. Ivo actuó junto a Álex Castro en punta, dejando las bandas a Manchón y Ayán, mientras que René acompañó a Manu en el centro del campo. El asturiano estuvo correcto, especialmente en la recuperación.

G. Segoviana Carmona. Iker Pérez, Morata, Josep, Rubén, René, Manu, Samu Manchón, Ayán, Ivo, Alexcastro, Borrego, Silva y Javi Cuenca. 2 - 1 Navalcarnero Daniel Simón, Heredero, Roberto Álvarez, Jiménez, Chaid, Javi Bueno, Muñoz, Joao Gil, Iker Perera, Miguel García, Altube, Calado, Roberto Esteban, Espinola, Moraga, Víctor Martín, Carrillo, Jaime Pérez, Chaminade, Auñón, Diego Guerrero. Goles: 0-1 Roberto Álvarez (min 19), 1-1 Álex Castro (min 28), 2-1 Álex Castro (min 50).

Árbitro: Néstor Holgueras. Amonestó al localManu y a los visitantes Miguel García y Auñón.

Incidencias: Cuarto partido de pretemporada para la Gimnástica Segoviana.Encuentro disputado en La Albuera ante unos trescientos aficionados.

Una de las tareas pendientes de la Segoviana era el inicio de los partidos. Tanto el filial colchonero como el Real Madrid C se adelantaron antes del minuto 10. Los azulgranas salieron a por todas con la misma idea. Presión alta y fútbol valiente y vertical. Tras un arranque tan impreciso como igualado por parte de ambos conjuntos, los acercamientos alternaban ambas porterías. Ayán dispuso de varias acciones peligrosas en banda, pero erró en la decisión final. La igualdad era máxima hasta que alguien falló. El central debutante, Josep Jaume, que hasta el momento formaba una sólida pareja con Morata, se durmió en un balón largo. Vigiló en exceso a Roberto Álvarez y Altube llegó por su espalda y le robó el balón. El esférico cayó en pies del capitán Muñoz, cuyo disparo tocó en un defensa gimnástico y quedó manso en al área pequeña para que Roberto Álvarez batiese a placer a un Carmona ya vencido.

Fue encajar el gol y la Sego se rebeló. Los jugadores dirigidos por Manu Calleja (y por Iñaki Bea desde la grada) dejaron el respeto a un costado y comenzaron a ganar duelos, anticipar acciones y robar balones con asiduidad. Además, la salida de balón pasó de mandar lavadoras a la cabeza de Álex Castro a salir con el esférico controlado o buscar la espalda de los defensores madrileños. Durante el encuentro dispuso de varias oportunidades Ivo. El canterano trazó numerosos desmarques a la espalda rival, pero los centrales terminaban alcanzando al segoviano, que tampoco tuvo su mejor día con balón.

Una de las vías más frecuentes en el vertical juego de la Segoviana es a través de los delanteros. Tanto Marc Tenas como Álex Castro aguantan el balón de espaldas y consiguen dar continuidad al ataque con criterio mediante una apertura hacia la banda. En una jugada del estilo estuvo cerca de empatar la Gimnástica. El pichichi azulgrana controló, esperó y habilitó la incorporación de Iker Pérez. El lateral, mucho más cómodo que los días anteriores, puso un centro preciso entre la defensa y el portero del Navalcarnero. Álex Castro y Ayán se lanzaron al suelo. El delantero desvió el balón y el extremo remató en el segundo palo, encontrándose con el poste.

La Segoviana dominaba y tarde o temprano el gol debía caer. No tardó en hacerlo. Rondaba la media hora de juego cuando la presión funcionó. Manchón robó en la frontal del área y recibió una falta. El colegio, con buen criterio, otorgó la ley de la ventaja e Ivo habilitó a Álex Castro, que no falló ante Daniel Simón. Los quince minutos restantes fueron un monólogo de la Sego, que embotelló al Navalcarnero.

En el descanso, los visitantes cambiaron la mitad del equipo. En la Gimnástica, entraron Silva por Josep y Borrego por Ayán. El argentino volvió a actuar como central, junto a Morata. Al lateral se le ve inadaptado a la posición. De hecho, la única ocasión del Navalcarnero en la segunda mitad llegó tras un error suyo. Carmona se hizo grande para detener el mano a mano frente a Altube. Dos minutos antes de la oportunidad mencionada, la Segoviana se puso por delante. En un calco del gol del empate, Rubén recuperó en campo rival y entregó para Álex Castro. El delantero no se lo pensó y su derechazo cruzado perforó la red junto a la cepa del poste. Dos a uno en el marcador y la sensación de que el equipo estaba compitiendo y dominando, además de que parece haber encontrado a su goleador.

A raíz del gol local, el partido perdió ritmo. La Sego alternaba momentos de presión con otros de defensa en campo propio, sin apenas sufrimiento. El Navalcarnero no disparó entre los tres palos tras el paradón de Carmona y la Segoviana retuvo el balón a través de buenas combinaciones. La entrada del canterano Javi Cuenca en el tramo final reactivó el ataque azulgrana. Los locales rozaron el tercero en dos peligrosos centros del recién ingresado. Finalmente, Néstor Holgueras decretó el final del encuentro y la Gimnástica, sin apenas sufrir frente a un rival potente de la categoría, gana en La Albuera por primera vez en el año 2025.