Álex Castro remata de cabeza un saque de esquina frente al CDA Navalcarnero.

Álex Castro remata de cabeza un saque de esquina frente al CDA Navalcarnero. Óscar Costa

Un goleador anda suelto por La Albuera

La Gimnástica Segoviana vence al Navalcarnero con un doblete de Álex Castro, que ya suma cinco tantos en la pretemporada

Hugo Otero Olmos

Segovia

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:38

La renovada Gimnástica Segoviana de Iñaki Bea tiene un claro protagonista durante la pretemporada. El delantero Álex Castro, llegado este verano desde el Móstoles, ... demuestra cada encuentro su olfato goleador. Debutó con gol ante el Atlético de Madrid B y volvió a marcar en sendos empates contra el Real Madrid C y el Rayo Majadahonda. Como no hay nada más peligroso que un delantero enrachado, Álex Castro mantuvo su dinámica en el cuarto amistoso de la pretemporada, esta vez por partida doble. El doblete del delantero sirvió para que la Gimnástica Segoviana sume la primera victoria del proyecto de Iñaki Bea frente al CDA Navalcarnero. El equipo madrileño es candidato a alcanzar la fase de ascenso en el Grupo V de Segunda Federación y, al igual que la Segoviana, ha realizado una completa renovación de la plantilla, con Manu González en el banquillo.

