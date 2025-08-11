La Sego ficha a Josep Jaume Busquets, un central con experiencia en La Masía El zaguero mallorquín ha sido internacional con España en categorías inferiores y llega procedente del Atlético Baleares

El Norte Segovia Lunes, 11 de agosto 2025, 15:53

La Gimnástica Segoviana continúa perfilando su plantilla para la próxima temporada y ha anunciado la incorporación del central zurdo Josep Jaume Busquets. El futbolista, natural de Palma de Mallorca, se convierte en el tercer efectivo para el eje de la zaga con el que contará el técnico Iñaki Bea, junto a René Pérez y Alejandro Morata.

Busquets, de 24 años y 1,81 metros de altura, lucirá el dorsal cinco en su nueva etapa en Segovia. El defensa se muestra ilusionado con este nuevo reto y destaca el potencial del equipo: «Estoy muy contento de llegar a este gran club. Estoy seguro de que será un gran año, con un proyecto ambicioso, en una categoría muy complicada. Pero todos juntos trabajaremos para alcanzar los objetivos marcados».

Con pasado internacional en categorías inferiores, Josep Jaume ha sido convocado por la selección española sub16 y sub17, con la que disputó dos partidos en octubre de 2017. En el terreno de juego se define como un central competitivo, comprometido y con vocación ofensiva, al que le gusta participar tanto en labores defensivas como en la construcción del juego.

Su formación futbolística comenzó en las categorías inferiores del RCD Mallorca, pero fue en la temporada 2015-2016 cuando dio el salto a la cantera del FC Barcelona junto a jugadores como Alejandro Baldé, Nico González (Manchester City), Marc Casadó o Gavi, entre otros futbolistas profesionales, Allí completó su etapa de formación entre infantiles, cadetes y juveniles, hasta llegar al filial azulgrana. Durante su tiempo en el Barça B, fue cedido al Badalona para ganar minutos y experiencia, regresando al club catalán en la campaña 2020-2021.

En las últimas cuatro temporadas ha militado en el Atlético Baleares, desde donde ahora aterriza en la Segoviana con la intención de convertirse en una pieza clave en el nuevo proyecto gimnástico. Con su llegada, el club suma solidez, experiencia y juventud a su línea defensiva.