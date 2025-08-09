El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Iñaki Bea, antes del partido ante el Rayo Majadahonda. Óscar Costa
Iñaki Bea | Entrenador de la Segoviana

«Estamos muy lejos de la versión que tendríamos que dar a estas alturas»

El técnico gimnástico afirma no estar preocupado pero es muy crítico con la forma de jugar de su equipo

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Sábado, 9 de agosto 2025, 17:16

La Gimnástica Segoviana disputó un nuevo amistoso de pretemporada frente al Rayo Majadahonda, un partido que acabó con empate y que dejó sensaciones agridulces ... para su entrenador, Iñaki Bea. «Para mí los resultados son lo más importante. Pretemporada o no, hay que acostumbrarse a ganar, hay que ser competitivo», afirmó tajante el técnico azulgrana, que lamentó el rendimiento defensivo del equipo: «Es verdad que no estamos ajustando bien la presión, es verdad que estamos temerosos y bueno, hay que dar una vuelta. A nivel defensivo el equipo no me ha gustado absolutamente nada».

