«Estamos muy lejos de la versión que tendríamos que dar a estas alturas»
El técnico gimnástico afirma no estar preocupado pero es muy crítico con la forma de jugar de su equipo
Segovia
Sábado, 9 de agosto 2025, 17:16
La Gimnástica Segoviana disputó un nuevo amistoso de pretemporada frente al Rayo Majadahonda, un partido que acabó con empate y que dejó sensaciones agridulces ... para su entrenador, Iñaki Bea. «Para mí los resultados son lo más importante. Pretemporada o no, hay que acostumbrarse a ganar, hay que ser competitivo», afirmó tajante el técnico azulgrana, que lamentó el rendimiento defensivo del equipo: «Es verdad que no estamos ajustando bien la presión, es verdad que estamos temerosos y bueno, hay que dar una vuelta. A nivel defensivo el equipo no me ha gustado absolutamente nada».
Bea explicó que su idea de juego «es muy difícil a nivel defensivo» y que también asume parte de la responsabilidad: «Tengo que hacer yo también autocrítica. No me ha gustado porque creo que en la primera parte no ha habido ni el 10% de las ocasiones en las que hemos hecho lo que hemos querido o creído en lo que tenemos que hacer».
El entrenador subrayó que el día a día es positivo, pero que falta intensidad con balón: «No puede ser que no provoquemos una falta, que estemos temerosos, que no juguemos a los espacios, que no corramos a los espacios… Tenemos que ser mucho más maduros, mucho más conscientes de que estamos defendiendo un escudo que quiere volver a estar donde estuvo el año pasado y asumir mucha más responsabilidad».
En cuanto a su estado de ánimo, Bea fue claro: «No estoy preocupado, pero sí muy ocupado. No voy a poner paños calientes nunca y estamos muy lejos de la versión que realmente tendríamos que dar a estas alturas de pretemporada. La autocrítica soy yo el primero que la hago, pero tenemos que asumir mucha, mucha más responsabilidad».
