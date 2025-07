La Sego quiere mantener las gradas supletorias en Segunda Federación

El ascenso a Primera Federación no solamente supuso una temporada histórica para la Gimnástica Segoviana, también ha sido una oportunidad para crecer como institución. La ... llegada al fútbol semiprofesional implicó un gran esfuerzo económico del club, del Ayuntamiento de Segovia y de la Diputación para adaptar la iluminación, el césped y la capacidad de La Albuera a las exigencias de la tercera categoría nacional.

La Sego se propuso el objetivo de alcanzar los 1.928 socios, como homenaje al año de nacimiento del club. No solo se alcanzó la cifra, sino que los segovianos superaron la barrera de los 2.000 abonados, la mayor cifra en la historia de la Segoviana. A pesar del descenso de categoría y el cambio de proyecto, con la marcha del entrenador y de más de media plantilla, los aficionados azulgranas se han volcado en este inicio de campaña de abonados. A un mes y medio para el comienzo de la liga, la Gimnástica ya cuenta con 1.507 socios. La cifra se espera que aumente en las próximas semanas a raíz del inicio de la pretemporada y de los 250 jugadores de la cantera que también son socios y no están incluidos todavía. Además, no se descarta llevar a cabo alguna promoción que atraiga a más aficionados.

Se espera que la pérdida de la categoría implique también una menor afluencia de aficionados a La Albuera. La capacidad del estadio municipal es de 2.106 localidades. La pasada temporada se instalaron cuatro gradas supletorias, las cuales sumaron 900 asientos al aforo total. La Gimnástica Segoviana estaba ante un dilema. Ante el éxito de la campaña de socios, la capacidad del estadio limitaría en gran medida la entrada del público general y también de las aficiones visitantes. Es por ello que el club se ha planteado mantener las gradas supletorias en Segunda Federación. Mantener una solución provisional mientras el Ayuntamiento de Segovia se plantea remodelar La Albuera para aumentar el aforo de manera permanente. Ese proyecto todavía está muy verde.

Solo falta el visto bueno de la Diputación

Aunque la idea del club es mantener las gradas supletorias y el contacto con la empresa que lo lleva a cabo ya se ha realizado, falta lo más importante. La Gimnástica Segoviana no puede cargar con los gastos íntegros de las gradas, por lo que está a la espera de una reunión con la Diputación de Segovia para renovar el acuerdo de la temporada pasada, el cual permitió sufragar el pago de gran parte de los costes gracias a la aportación económica de la institución provincial.

En el club confían en mantener la ayuda de la Diputación para instalar por segundo año consecutivo las cuatro gradas supletorias. El uso de las nuevas localidades sería el mismo. De las dos gradas de 250 plazas, una sería para la cantera y la otra para la Diputación. Las 400 localidades restantes se reservarían para el público general y para las aficiones visitantes. En el grupo I de Segunda Federación se esperan desplazamientos masivos por parte de algunas aficiones numerosas como las del Real Ávila, Numancia, Salamanca UDS o Atlético Astorga.