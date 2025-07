«No veo otro camino al fútbol profesional que no sea a través de pérdidas»

Luis Javier González Segovia Domingo, 20 de julio 2025, 08:51 Comenta Compartir

Agustín Cuenca (28 de enero de 1978) resume su misión como presidente de la Gimnástica Segoviana en asentar las bases para dar el salto al ... fútbol profesional, un abismo que requerirá que alguien asuma un camino de pérdidas, admite, pues no conoce otro modelo. Por eso presentará su candidatura al primer consejo de administración, pero antes ha de construir una plantilla con nueve jugadores anunciados, otros dos confirmados que no han sido anunciados y ocho o nueve fichajes. No serán Oliva ni Maroto, que no siguen en Segovia, el mismo destino al que apunta Hugo Marcos, que no ha contestado a la renovación.

–¿Ha sido un fracaso la temporada? –Es que resumir una temporada en una palabra me parece muy injusto. Más que un fracaso, lo definiría como una decepción porque teníamos muchas esperanzas en mantener la categoría y no hemos sido capaces. El presupuesto nos ponía como serios candidatos al descenso y al final se ha dado algo que era probable. –¿Le sorprendió después de llegar a diciembre con 25 puntos? –No. Son categorías que como pilles una racha mala se puede hacer muy cuesta arriba. En Tercera o Segunda RFEF, cuando haces las tareas sumas puntos en cualquier partido. Es verdad que si hubiéramos reflejado en resultados el fútbol de las últimas jornadas nos hubiéramos salvado. –¿Qué explica esa racha mala? –Es un compendio de cosas. Los rivales también juegan y te enfrentas a equipos muy buenos. Lo segundo, que pillamos un bache de resultados y eso te mina la confianza. El mercado de invierno nos afectó; aparte de la marcha de Davo, el ambiente general lastró al equipo. «El mercado de invierno nos afectó; aparte de la marcha de Davo, el ambiente general lastró al equipo» Agustín Cuenca Presidente de la Gimnástica Segoviana –¿Qué se hizo mal con la salida de Davo? –Sinceramente, si volviera a suceder no sé si haríamos algo diferente. Cuando un jugador fuerza para irse es complicado retenerle. Nosotros tratamos de que estuviera aquí hasta vimos que la situación era insostenible, hasta el punto de que podía ser perjudicial para el equipo que siguiera. Llegados a ese punto, decidimos que saliera. ¿Qué se podría hacer mejor? –¿Quizás hacerlo antes? –Puede ser. Hacerlo más rápido hubiera afectado menos a nivel colectivo. Ofertas a la baja –¿Qué balance hace de Farrell? –Estoy muy contento con el fichaje que hicimos. Mucha gente atribuye el descenso a la marcha de Davo y en la segunda vuelta los dos hacen prácticamente los mismos goles. –¿Cómo se ha gestado su salida? –Llega un club, paga la cláusula y se ha marchado [Unos 20.000 euros, la mitad de lo marcado de haber seguido en Primera RFEF]. No había lugar a negociación. –¿Ha intentado retener a otros que jugarán en Primera RFEF como Molina, Berlanga o Gómez? –Hemos hecho una oferta para tratar que se quedaran, pero no hemos sido capaces. –¿A la baja respecto al año pasado? –Sí, en casi todos los casos es a la baja. –¿El descenso explica esta ruptura de ciclo? –Yo creo que lo explica el paso por Primera RFEF. Ha puesto a muchos jugadores en el escaparate: sin estar allí, no hubieran recibido estas ofertas. Eso ha hecho que estemos viviendo una situación que no habíamos vivido en estos diez años que llevo yo aquí. La marcha de Ramsés –¿Hasta qué punto intentó retener a Ramsés? –Conozco a Ramsés y sé que cuando tiene algo claro no va a cambiar de idea. Es que lo entiendo. Seguramente, tratar de alargar su ciclo aquí a lo mejor le hubiera perjudicado. Si sale un mal año, todo lo que ha hecho se puede ir al traste en pocos meses. Tampoco traté de cambiar una opinión que es hasta acertada. Espero que sea un hasta luego y volvamos a tenerle aquí. –¿Toca empezar de cero? –No sé si de cero, pero tengo la sensación de un punto y aparte. Una categoría nueva y una plantilla con muchos jugadores nuevos, pero con la misma ilusión. –¿Qué hay en el siguiente párrafo? –Todos esperamos que haya una buena temporada. No me gusta poner objetivos concretos, pero tengo la esperanza de que el equipo esté arriba. –¿Cómo han conseguido retener a Borrego después de que pidiera irse? –Lleva muchos años aquí. Más allá de que el momento del descenso es duro, ve que todos sus compañeros se van y piensa que es el momento para cerrar un ciclo, al final ese sentimiento de apego hacia el club ha sido determinante. «A los que nos gusta el fútbol estamos ávidos de que podamos vivir fútbol profesional en La Albuera» Agustín Cuenca Presidente de la Gimnástica Segoviana –¿Qué equipo quiere crear? –Esa es complicada. Pues uno bueno [ríe]. Los jugadores van acordes a lo que el entrenador quiere, es algo que ya trasciende a la directiva. Y quiere un equipo intenso que vaya arriba y apriete. Creo que va a haber cierta continuidad con los últimos años. –¿Por qué Iñaki Bea? –De los nombres que teníamos encima de la mesa era el que más me encaja. Me han hablado muy bien de su trato como persona y como trabajador. La sensación de que no estamos rompiendo la filosofía del equipo. Iñaki Bea reúne todos los requisitos para volver a meter al equipo arriba, que es lo que queremos. –Pese a que no haya triunfado en sus trabajos previos. –¿Qué resultados tenía Ramsés antes de ser entrenador de la Segoviana? Unidad para ascender –¿Qué mensaje da a los socios para que sigan apoyando? –Hemos vivido una categoría increíble y tenemos que hacer fuerza común para volver, sabiendo que es muy complicado, que hay equipos con mucho músculo financiero. Por suerte, en el fútbol no todo es dinero. –¿Cómo se mantiene a los 3.000 del aplauso del descenso? –Hace veinte años, cuando yo jugaba, iban 300 personas al campo. Yo no recuerdo nada parecido. Supongo que haciendo lo que se ha hecho hasta ahora, manteniendo unos valores. Que la afición y la ciudad se vean identificadas en el cuerpo técnico y la plantilla. –Tiene casi 1.500 socios con solo nueve jugadores confirmados. ¿Qué le transmite? –Que el aficionado gimnástico transciende al equipo que se haga. El apoyo va más allá de nombres. Creo que la gente entiende que es mejor tardar un poco más y hacer un buen equipo que precipitarnos el 15 de julio y no estar a la altura. –Tras coger un club con el apoyo justo, ¿cómo gestiona esa responsabilidad de la masa social? –Es verdad que este año todo el mundo espera que el equipo esté arriba. Y es complicado porque no tienes uno de los mayores presupuestos. Que seas un recién descendido te pone el cartel de favorito. Las expectativas son más altas y la responsabilidad es mayor. Con trabajo y humildad, hasta donde lleguemos, como hemos hecho siempre. «No me gusta poner objetivos concretos, pero tengo la esperanza de que el equipo esté arriba» Agustín Cuenca Presidente de la Gimnástica Segoviana –¿Por qué el filial no puede ascender a Primera Provincial? –Nosotros firmamos el convenio de filialidad con el Turégano B descendido. No sé en qué momento ni por qué, ha jugado en Primera, lo cual nos tapona la puerta para subir. –¿Mantiene el modelo de Numancia o Unionistas de tener un filial en Tercera o Regional? –Está claro que esta idea sigue estando ahí, pero no poder ascender retrasa los planes. –¿Ha sido la conversión en SAD un proceso idílico? –No sé si definirlo como idílico, pero sí muy satisfactorio. Han participado bastantes más socios de los que esperábamos, se ha superado el capital con creces y no hay un socio mayoritario. El horizonte del club –¿Y ahora qué? –Lo que va a pasar es que si la Segoviana está ahogada tendrá un capital social para hacer frente a esos pagos. O no estar esperando hasta el último día a que la gente ponga dinero para un aval. ¿Va a afectar al futuro deportivo? En el corto plazo, no. Eso pasará el día que haya unos accionistas que estén dispuestos a poner dinero, puede que a fondo perdido. –¿Está dispuesto a presidir el consejo de administración? –Sí, claro, esa es la intención. –¿Por qué ha dedicado tantos años a esta causa? –Te quita mucho, pero también te lo da. Es un reto. Estamos tratando de aportar algo a una ciudad que nunca ha tenido fútbol profesional. Evidentemente, eso no va a pasar de un día para otro, pero estamos creando las bases para llegar ahí. Todos tratamos de hacer algo positivo por la sociedad. No todo es dinero. El día que ascendimos a Primera RFEF… Es difícil que alguien llegue a ese punto de felicidad en cualquier otro ámbito de su vida, es una sensación maravillosa. «El nuevo entrenador reúne todos los requisitos para meter al equipo arriba, que es lo que queremos» Agustín Cuenca Presidente de la Gimnástica Segoviana –¿Puede la Sego mejorar ese momento? –Puede y debe. A todos los que nos gusta el fútbol en Segovia, y somos muchos, estamos ávidos de que alguna vez podamos vivir fútbol profesional en La Albuera. –¿Qué separa al club de eso? –Dinero. –¿Y quién lo puede poner? –Pues… [duda]. El fin de la conversación en SAD es que alguien fiable y solvente cogiera las riendas del club para intentar llevarlo hasta allí. Es lo más complicado, no es fácil encontrar a alguien de esas características, pero sería el paso más importante en la historia del club. –Los garantes, en la práctica, serán los socios que han comprado el máximo de acciones. –La decisión debe tener un respaldo mayoritario, tanto del accionariado como de las instituciones y la sociedad. Que entre alguien con un 51% sería absurdo. Quien se postule para tirar del club para arriba debe tener el apoyo de la ciudad, del aficionado. No unanimidad, pero sí un apoyo muy mayoritario, como con la SAD. –Pero en el corto plazo no cambia nada… –Facilita la gestión. El año pasado estuvimos más cerca de no salir en Primera RFEF de lo que la gente se cree. Había que conseguir 90.000 euros para el aval y cuando pedimos ayuda de la gente llegamos a sesenta y pico mil; el resto, lo tuvo que poner la directiva. Eso sí que es insostenible en el tiempo.

–El club se ha sostenido por el trabajo altruista. ¿Cómo se pasa de eso a un club profesional? –Pues… Es buena pregunta [ríe]. El dinero es el que pone o quita la profesionalidad en un club. Hay que tratar de generar más ingresos. ¿Cómo? Todos los clubes que están en Primera RFEF con miras a tirar para arriba tienen unas pérdidas brutales, lo que pasa es que tienen a gente capaz de sostenerlo, entiendo que con el objetivo de recuperarlo cuando lleguen al fútbol profesional. Yo no soy partidario de eso, pero ahora mismo no veo otro camino de lograrlo que no sea a través de pérdidas. –Una opción a la que no aspira la Sego. –Exactamente. Para perder dinero, primero hay que tenerlo. –¿Por qué debería venir alguien a Segovia a perder dinero? –A lo mejor ya está aquí. Lo que me gustaría es que empresarios segovianos perdieran dinero en la Gimnástica Segoviana para llegar al fútbol profesional y recuperarlo el día de mañana.

