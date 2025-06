La afición gimnástica vota continuidad

Si fuera por la afición de la Gimnástica Segoviana, la plantilla de la temporada 2025-26 en Segunda RFEF se parecería bastante a la que ... compitió el curso pasado en Primera RFEF. Es la conclusión a una encuesta digital planteada por El Norte de Castilla. Los porcentajes dividen en esencia a los jugadores en tres grupos: los imprescindibles, los válidos y los cuestionados. El veredicto aboga por la continuidad de 21 de los 24 jugadores que tuvieron una presencia estable en el primer equipo. Solo tres tienen más votos en contra de su renovación que a favor: Hugo Díaz, Ignacio Tellechea y Rodrigo Sanz.

La encuesta preguntaba a los lectores por cada jugador y daba tres opciones: «Sí, es necesario», «No, se debe marchar» y «Solo si no se encuentra un recambio mejor». La lista la encabeza Fer Llorente, que esgrime el 95% de apoyos para que firme por su cuarta temporada desde que fichara en 2022, el timón del proyecto de Ramsés Gil, ahora en Irún. Le sigue Abel Pascual con un 94%, alguien que se ha convertido en hombre-club en tiempo récord, apenas ha necesitado dos cursos para generar el respeto de los capitanes. Fue el jugador con más minutos el curso pasado en Primera RFEF. Le sigue con un 91% su compañero de demarcación, Sergi Molina, presumiblemente uno de los que podría recibir ofertas en categoría superior tras cumplir temporada y media como azulgrana a través de dos cesiones del Hércules, su club. El otro que alcanza el 90% es Juan de la Mata, uno de los que tendrá el móvil con sonido estos días tras ser uno de los más regulares, incluso en las fases con más derrotas, pese a un tramo final marcado por las molestias físicas.

A rebufo está otro incuestionable como Rubén Yubero (88%), cuya continuidad dependerá de sí mismo, de si quiere asumir el compromiso de otro año a tope, pues en el club no hay dudas sobre él. Silva, con un 86%, se ha ganado el cariño de la grada por su agresividad y pundonor, aunque no esté exento de algún que otro error. Se está rehabilitando de su rotura de peroné en Segovia y lo previsible es que siga. Josh Farrell (82%) y Javi Borrego (81%) tienen contrato en vigor, pero recibirán ofertas, sobre todo el primero, por sus cuentas goleadoras –nueve con el Villanovense, cinco con la Sego–, y el club, que sí anunció la 'renovación' del otro jugador con contrato, Manu, no se ha pronunciado aún sobre ellos. El capitán, con un 78% de apoyos, cierra este top-10, por detrás de Fernán (81%), con una temporada de menos a más en su segundo periplo en el club.

La lista de válidos la encabezan los dos porteros: el 71% del ya renovado Carmona y el 70% de Oliva. Quizás sorprenda el 67% de Berlanga, en la terna de los jugadores más usados por Ramsés, un apoyo casi clavado a Diego Gómez (65%). La afición también valora positivamente a David López (55%), Álex Maroto (51%) y Hugo Marcos (un 48% de síes frente a un 22% de noes). También, por poco, a Pedro Astray (43% de síes por un 42% de noes), ya anunciada su marcha el viernes. De las salidas que, a juicio de la afición, deberían efectuarse, la más discutida es la de Hugo Díaz: 39% de síes por un 43% de noes. Mientras, a Tellechea le quiere fuera un 55%, por un 32% que se lo quedaría. La más clara, Rodrigo Sanz, que llegó como un fichaje prometedor y ha jugado 272 minutos, lesiones mediante. Solo le defiende un 20%, por un 65% que le abriría las puertas.