Así será la conversión en SAD de la Gimnástica Segoviana

Los socios de la Gimnástica Segoviana decidieron este martes terminar la tarta del accionariado del club sin invitar a nuevos comensales a la mesa de ... su conversión en Sociedad Anónima Deportiva. El centenar de asistentes a la reunión informativa convocada en el centro cívico de Nueva Segovia votó de forma prácticamente unánime a favor de esta opción –93 síes y tres abstenciones– y cerró la puerta a la alternativa, sumar a inversores externos, siguiendo la recomendación expresada por el presidente, Agustín Cuenca, en la presentación. «Mi opinión es que sería un éxito que el proceso lo finalizásemos los socios». Así será. Solo ellos podrán agotar el capital social restante: 111.240 euros, el 52,8% del total, fijado en 210.720. Una operación para la que ya hay arquitectos. «Con el número de socios que se nos han propuesto, llegaríamos a cubrirlas. Tenemos la garantía». Las reglas limitan el máximo por accionista a 250 títulos –el 4,7% del total– y permiten que se supere el capital social planteado.

«No queremos que haya pocas personas que tengan muchas acciones, sino que estén repartidas entre la mayor gente posible. Las dos primeras rondas han sido un éxito», resumió Cuenca, tras colocar el 47,2%: 99.480 euros. Una cifra que, según sus previsiones, daba garantías de agotar el resto con los socios, algo que ha corroborado en los últimos días, pues la directiva descartó el escenario de que no se cubra todo el capital social, un supuesto en el que la SAD sería nula.

LAS CLAVES La votación Los socios apoyaron la opción de agotar el capital entre los socios con 93 síes y 3 abstenciones

El capital restante Tras las dos primeras fases queda por suscribir el 52,8% del capital, es decir, 111.240 euros.

Limitación de la propiedad Ningún accionista podrá superar los 250 títulos, que representarían un 4,7% del total.

Fue una votación vinculante que impugnó Carlos Martín, el candidato derrotado en las elecciones de 2021 que se identificó como el impulsor del recurso al Consejo Superior de Deportes que pide invalidar el proceso por decisiones sin mediar una asamblea, un requisito que volvió a pedir para este punto: «Esto es una reunión informativa, si vamos a votar tendremos que convocar una asamblea. Por llevar algo en el programa electoral, no quita que lo tengas que debatir en el Congreso, es de cajón». La directiva replicó: «No hemos dicho nada que no dijéramos que íbamos a hacer. Si este proceso ya está siendo lento, si en cada paso hacemos una asamblea, sería una locura», replicó la directiva.

El gerente del club, Juan Antonio de Miguel, arguyó la disposición tercera del Real Decreto para la conversión en SAD y destacó dos puntos: «La junta directiva decidirá» y «recabando la opinión de los socios», es decir, no en una asamblea. Explicó que la entidad aportó una auditoria al CSD, unos estatutos y un informe de transformación con las dos opciones. La segunda, rechazada, jerarquizaba las aportaciones externas entre personas físicas y jurídicas dando preferencia a las que tienen su sede en la capital, seguidas de quienes la tienen en la provincia, Castilla y León y, finalmente, el resto. En este caso, el capital social no se hubiera ampliado, sino alterado la proporcionalidad en caso de excesos.

La cifra 10.000 euros es la cantidad que como máximo podrá invertir cada socio de la Gimnástica Segoviana en la adquisición de acciones del club.

Tras exponer el menú, siguieron unos minutos de intervenciones que cuestionaron hasta qué punto esas reglas del juego estaban claras desde el principio. Un socio propuso no tener que elegir, sino priorizar la A, la de los socios, y dejar la B como alternativa por si no se cubría el capital, un extremo que la directiva descarta. Sí se admitió plantear al CSD la posibilidad de que los socios que no compraron en la primera fase puedan sumarse en la tercera. La directiva concretará en los próximos días el calendario para la suscripción, que seguirá las líneas de las dos fases anteriores: ingresos en cuenta. De nuevo, Cuenca subrayó que la SAD es un medio para un fin, que entre dinero. «Ojalá los socios tuviéramos dinero para tirar al club para arriba, pero todos sabemos que no es así. Buscábamos una base amplia, lo hemos conseguido». No habrá más.