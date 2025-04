41 socios llevan la conversión en SAD de la Sego al CSD

Unos 40 socios de la Gimnástica Segoviana firmaron un documento presentado el miércoles a la Secretaría General de Régimen Jurídico del Deporte del Consejo Superior ... de Deportes pidiendo amparo, algo que en la práctica supone paralizar el proceso de conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva ya iniciada la segunda fase de compra de acciones. El argumento es que la directiva debió celebrar una asamblea para aprobar la cifra de capital social, mientras su presidente, Agustín Cuenca, entiende que el visto bueno ya lo dieron los socios en las elecciones. La transformación de la entidad ha sido apoyada de forma mayoritaria, pero esta grieta formal, si el ente gubernamental lo estima, podría ralentizar todo.

Los firmantes recurren a la Ley de Sociedades de Capital para argumentar que la fijación del capital social «requiere la aprobación expresa de la Junta General, siendo necesaria la celebración de una asamblea extraordinaria para tratar este asunto por su relevancia estructural». Lo lleva al organigrama del club. «Podría inferirse que estos preceptos serían de aplicación a la asamblea general de socios». Y sostienen que la cifra de capital social que presentó el club a la Comisión Mixta del CSD (198.575 euros), «se estableció unilateralmente por parte de la junta directiva sin someterlo a discusión y aprobación previa de la asamblea general de socios». Y añade que, posteriormente a ese visto bueno, «incluso aumentaron el capital» hasta los 210.720, en busca de redondear el precio unitario entre los 1.317 socios: 40 euros.

«No hemos hecho más que hacer lo que dijimos que íbamos a hacer», resume Agustín Cuenca, que lamenta el «bloqueo»

El documento habla del incumplimiento de la Ley del Deporte en «la participación activa de los socios en la toma de decisiones críticas», así como una «grave y arbitraria vulneración de derechos, tanto políticos como económicos, incluso agravada en el segundo caso por el aumento unilateral de la cuantía», así como «los principios de buena fe y transparencia». Pide al CSD declarar nula la cifra actual e instar al club a volver a solicitar la aprobación a su Comisión Mixta con acta de una asamblea. Y pide no admitir la inscripción como SAD si no se cumple lo anterior.

La Plataforma 1928 defiende el documento sin hacer público sus firmantes. El primer colectivo contrario a la SAD reconoce que la mayoría que dio el sí en noviembre de 2022: 202 votos a favor y 77 en contra. «La conversión debe asegurar los derechos de todas las socias y socios actuales a participar en la futura forma jurídica, independientemente de lo que votaran». El CSD tiene un departamento específico sobre SAD que ayer no había recibido aún formalmente el documento registrado.

El presidente de la Segoviana entiende que la asamblea no era necesaria. «Cuando nos presentamos a las elecciones, lo hicimos diciendo que queríamos hacer una transformación en este formato, con un capital social en torno a estas cantidades. Se nos votó y así hemos seguido». Y esgrime el margen de maniobra del club. «Igual que hay cosas como los plazos, que los marca la ley, el capital social lo fijan los promotores de la transformación, que somos la directiva». Esgrime que la fijación a la baja del capital social buscaba también invitar al proceso «a los que no estaban de acuerdo» al diferenciarlo, por ejemplo, de la conversión del Zamora. «Un millón de euros y 3.000 euros por acción; podemos contar películas, pero eso no va dirigido a socios. Ahí sí que hubiéramos dicho una cosa y hecho la contrario. No sé si la ley nos asistiría, pero no sería ético». Y subraya que la transformación se aprobó en asamblea extraordinaria, aunque fuera en forma de votación. «Yo entiendo que esta gente quiera bloquear el proceso a la desesperada, pero no hemos hecho más que hacer lo que dijimos que íbamos a hacer».