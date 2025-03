Los socios de la Segoviana han comprado un 10% de las acciones

Superado el ecuador de la primera fase de compra de acciones de la Gimnástica Segoviana para su conversión en Sociedad Anónima Deportiva, los socios han ... desembolsado el 10% del total el capital social, fijado en 210.720 euros. El pasado viernes, dos semanas después de que empezara el proceso, el 20 de febrero, ya tienen dueño unos 20.000 euros, una cifra que se actualiza cada día, pues la compra de títulos es tanto presencial como telemática. A día de hoy, a falta de nueve días para que venza la fase, el día 20, el club ha colocado el 10% de su potencial propiedad. Su presidente, Agustín Cuenca, espera haber llegado para esa fecha a «entre el 30 y el 50%».

La primera fase de la conversión en SAD divide ese capital social entre los 1.317 socios nominales mayores de edad que el club tenía a finales de enero. El club quería el capital social más bajo posible para facilitar la adquisición de acciones por su masa social y cuando el Consejo Superior de Deportes elevó la cifra, lo redondeó para que la división saliera redonda a 160 euros por carné: cuatro acciones de 40 euros. Cada abonado puede comprar desde uno a cuatro títulos, la opción que ha elegido hasta el momento la mayoría, aunque hay quien ha adquirido menos. Si dividimos los 20.000 euros aproximadamente suscritos hasta la fecha por 160, la opción más elegida, salen 125 compradores; la cifra real, que el club no tiene, es unas decenas más alta por esos accionistas con menos títulos. Una cifra coherente con la habitual movilización de la masa social, en la línea de los 286 que votaron en 2022 cuando se decidió iniciar la conversión.

Cuenca analiza con cautela la situación. «Tratar de sacar conclusiones ahora es algo prematuro. No sé si la gente lo está dejando para el final o simplemente va a ir por debajo de lo que yo esperaba». Pese a que los números finales puedan variar, el presidente cuenta con una continuidad de la realidad del club en los últimos años. «Cuando ha sido club de socios no participaba casi nadie, como en las elecciones. La compra de acciones la hará poca gente. Y así con todo. No espero mucha gente porque no lo ha habido nunca». Una radiografía que considera generalizada. «Donde no ocurre esto es una excepción. La mayoría de la gente lo que quiere es ver un partido, que su equipo vaya bien y ganar. Que se impliquen en la toma de decisiones, lo normal es que no quieran. Es lo que hay, aquí y en el 90% de los clubes».

Y la implicación está en parte relacionada con la marcha del equipo. «Y yo creo que es un error porque la transformación del club es algo encaminado al medio o largo plazo y la del equipo es muy cortoplacista. Pero cuando va bien todos nos animamos a todo y cuando va mal, todo lo contrario. Si ganas el domingo a la Cultural y estás fuera del descenso haces que gente se anime. No es lo racional, pero es así».

La primera fase es más importante para decidir cuánta gente participa en las siguientes que para determinar el capital social cubierto, pues solo los ya accionistas podrán concurrir en la segunda a partir del 26 de marzo. Los que hayan comprado las cuatro acciones podrán comprar su parte alícuota del capital que quede, una parte de la tarta mayor que la actual. Si ahora el límite estaba en 160 porque había que dividir entre 1.317 socios, la siguiente porción será más alta porque tocará repartir entre menos. «No sé si la gente va a modo simbólico, para tener algo de recuerdo, o quiere entrar con más dinero». Será un punto clave, pues el club tendría que decidir en una tercera fase qué hace con lo que quede sin cubrir. La conversión exige vender todas las acciones.