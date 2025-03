La Sego despide a Dani Parra y espera a Carmona al no encontrar otro portero

El portero Daniel Parra dejó el viernes Segovia tras una semana con la Gimnástica a la espera de conocer su elegibilidad en Primera RFEF. ... El club anunció su fichaje tras la operación por apendicitis de Carmona, pero se encontró con la negativa de la Real Federación Española de Fútbol a la hora de tramitar su ficha, el 28 de febrero, porque ya tenía una con el Tudelano, el club de Segunda RFEF con el que estaba entrenando, aunque no formaba parte de la primera plantilla.

El club pidió más información al respecto y la recibió el pasado jueves, cuando la Federación corroboró su inelegibilidad. Así que dio carpetazo al asunto y sigue ojeando sin esperanzas el mercado mientras cubre las convocatorias con Héctor Oliva y el juvenil Postigo. «Si surgiera algo en el mercado que nos interesase, tal vez iríamos a por ello. Estamos a expensas de lo que se alargue la lesión de Carmona», resume el presidente del club, Agustín Cuenca. Su recuperación sigue los cauces previstos, los precedentes apuntan a un mes y el pucelano pasó por quirófano el 20 de febrero. «Si todo fuera normal y son 15 días… Teniendo en cuenta que lo que hay por ahí tampoco nos ha convencido, a lo mejor nos conviene más estarnos quietos. Si se complicara la recuperación, sí que habría que pensar en buscar algo».

Porque Oliva cuenta con toda la confianza, pero las últimas tres convocatorias las ha completado alguien que no ha debutado con el primer equipo. «Toquemos madera. Oliva hizo el otro día un partido, pero si el día de mañana se lesiona solo tienes un portero. Que Postigo es bueno, pero no te puedes jugar una temporada con el portero del juvenil. El otro día hubo un portero expulsado, por suerte fue el del otro equipo, pero si es el tuyo…». Mientras, siguen cotilleando el mercado, pero sin contactos. «Nombres hay, pero no nos convencen, así que de momento estamos parados». Y Parra queda como la anomalía de un fichaje fallido tras posar con una camiseta que nunca llegó a defender.