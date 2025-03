El fichaje de Dani Parra, en el aire porque el club no obtiene permiso para la ficha

El viernes fue un día de sentimientos encontrados para Dani Parra, el portero tarraconense al que la Gimnástica Segoviana incorporó para paliar el paso por ... quirófano de dos guardametas: el menisco de Li y la apendicitis de Pablo Carmona. Fiel a la tradición, el vestuario le acogió con los brazos abiertos y terminó con muy buenas sensaciones su primera sesión. Pero la alegría se chafó cuando le dijeron que no entraba en la convocatoria ante el Ourense porque el club había encontrado obstáculos para tramitar su ficha. Los próximos días dirán si son solucionables. Así las cosas, Héctor Oliva saldrá de inicio con el juvenil Alejandro Postigo suplente, como en Ponferrada.

Parra estaba en rutina con el Tudelano, de Segunda RFEF. Estuvo en conversaciones con el primer equipo; no llegó a fichar, pero sí alcanzó algún tipo de relación contractual y entrenaba allí. El club navarro quiso aprovechar su presencia para contar con él si fuese necesario, pero está por ver hasta dónde llegó el trámite: si tuviera algún tipo de ficha con su filial. Es un trámite habitual en cualquier equipo, pero Parra no es sub-23, es decir, no iba a poder subir al primer equipo como tal. Si tramitó alguna licencia fuera del periodo de fichajes, que vencía el 3 de febrero, ya no puede jugar en ningún lado. Es decir, no sería un futbolista libre en paro.