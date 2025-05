Los padres primerizos a los que Zakaria llevó de urgencia en su taxi: «Nunca le olvidaremos»

De todo esto Celia ni se ha enterado. Le contarán sus padres cómo llegó al mundo. Tal vez, si la semilla de la amistad que ... ha surgido este jueves germina, se conozcan en los próximos años. Esta es una historia de un reencuentro. De ponerse cara y mirarse a los ojos y decir gracias. Es el relato de cómo Zakaria Belamri, taxista en Valladolid desde hace catorce años, conoció a Arturo del Olmo, a Lucía García Carretero y a la pequeña Celia, hija de ambos y con tan solo quince días de vida.

Porque lo que se presentaba como una noche cualquiera para Zakaria no lo fue. Tampoco para Arturo ni Lucía. A eso de la 1:00 horas del pasado 6 de mayo entró un aviso en la centralita del chófer. Se encontraba por la zona de Vallsur y se tenía que ir hasta La Victoria para recoger a dos personas. Lo que no sabía es que casi fueron tres. Porque esta pareja vallisoletana estaba a punto de ser padres primerizos. Ahora lo son. Zakaria, sin saber lo que le esperaba, se acercó hasta el encuentro, asomó un poco el morro de su vehículo y ya vio a Arturo con unas bolsas al hombro. Su instinto y su experiencia, pues tiene cuatro hijos, le llevaron a pensar que iba a trasladar a una embarazada.

Y estaba en lo cierto. Entre Arturo y Zakaria montaron a Lucía, que ya había roto aguas en su casa y se fueron sin dudarlo hasta el Clínico.

Ese 6 de mayo no hubo tiempo para intercambiarse números de teléfono. Arturo se fue en busca de los sanitarios y Zakaria a por una silla de ruedas para montar a Lucía.

Quince días después, los protagonistas de esta historia se han vuelto a ver las caras. Con la pequeña Celia de testigo, que con los ojos como platos ha visto por primera vez el rostro del taxista que logró que su madre diera a luz en el hospital. Y el encuentro es tal como se ve en las imágenes del vídeo que acompaña esta información. Nada de edición, ninguna pregunta. En el mismo portal en el que Zakaria recogió a los padres, allí se hallaba esperando este jueves. Y de repente un carrito de bebé.

Toma la iniciativa Zakaria. Tal vez porque ya sabe qué es eso de ser padre. «Quedaros dentro que hace un poco de frío», les apunta antes de entrar al rellano y estrechar la mano con Arturo y Lucía. Les da la enhorabuena para centrar su mirada en la recién nacida. «Que crezca sana», continúa el taxista a los padres mientras la tapa con una mantita.

La conversación entre ellos fluye. «Te veo viva», añade Zakaria a la madre y en relación al viaje que protagonizaron juntos cuando Lucía iba con una dilatación de diez centímetros y no paraba de gritar 'me muero, me muero'. «No ha nacido en el taxi de milagro», le indica la madre.

Ese viaje fue más largo para Arturo y Lucía. «Fue rápido, pero no se saltó ninguna norma. Escuchando los gritos de dolor de Lucía teníamos que llegar ya», resalta el padre, que antes de ir con el chófer hasta el Clínico fueron con anterioridad al hospital. «Fuimos por la tarde del día anterior, pero sorprendentemente nos mandaron a casa. Dos horas después, Lucía ya había roto aguas y había dilatado diez centímetros», subraya Arturo.

Por ese viaje, los padres, como ellos mismos indican, no se olvidarán nunca de Zakaria. Él, tampoco de esta familia vallisoletana.

Durante el reencuentro se abordó también la situación de trasladar a una embarazada en pleno parto. «Nosotros ni nos dimos cuenta. Le hemos dicho ahora a Zakaria que le pagamos lo que costaba limpiarlo y dentro de su generosidad nos ha dicho que no. Así que un diez por él», concluyen los progenitores.

Porque el taxista entiende que son gajes del oficio y que no pasaba nada. De hecho, aprovecha la ocasión para mandar un mensaje en favor de su sector después de la investigación iniciada contra un compañero del sector que al parecer se negó a trasladar a una embarazada en su taxi. Finalmente, esta mujer dio a luz en un paso de peatones del Paseo de Zorrilla.