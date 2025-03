La Sego utiliza su comodín del público

Luis Javier González Segovia Domingo, 2 de marzo 2025, 09:51 | Actualizado 09:56h. Comenta Compartir

La Gimnástica Segoviana recurre a su gran tesoro de su estreno en Primera RFEF: y no son sus 26 puntos, sino superar los 2.000 socios, el máximo de su historia. «El mayor mérito del club ha sido generar una masa social con mucha gente, y lo más importante, con una actitud brutal. Un consenso claro de que estamos en un sitio muy difícil y que hace falta del apoyo de todos. La grada es una caldera y por ahí pasa la consecución del objetivo. Aparte de que tengamos la capacidad de mejorar un poquito y superar rivales», resume su técnico, Ramsés Gil, que agradeció, como sus pupilos, el apoyo de decenas de aficionados en el entrenamiento de ayer de cara a la visita esta tarde (15:30 horas) del Ourense en un duelo clave por la racha, de seis derrotas en siete partidos, y porque su equipo es antepenúltimo, a cuatro puntos de la salvación, que marcan los gallegos. ¿Vale para algo? «No os podéis hacer una idea. Cuando llegan momentos bajos, que te venga alguien a dar una palmada en la espalda nos pone la victoria más cerca. Y no lo digo con la boca pequeña. Se puede sumar o restar. Y eso suma siempre».

La terapia de un grupo que ha pasado de la «euforia» de diciembre a un escenario dramático: «Nueve de cada diez nos verían en Segunda RFEF el año que viene». Otra fue que el cuerpo técnico cambió la sesión del lunes por entrenamiento individual. «Coger un poquito de distancia. Al final, son muchas semanas encadenando resultados desfavorables. Este tipo de decisiones viene bastante bien para rodearte de los suyos y estar tranquilo». El técnico pide «no perder la perspectiva», entender que Primera RFEF era un reto mayúsculo. «Cada partido aquí es una pasada. Es una categoría que hay que exprimir y disfrutar. Tenemos que tenerlo siempre presente».

A Rodrigo Sanz se le salió el hombro derecho, el que se lesionó en otoño: será baja, pero quedó solo en luxación, sin daño óseo

Una de las pocas buenas noticias de 2025 es que Sergi Molina se ha recuperado de una lesión problemática en los tendones del tobillo. «Prácticamente no ha necesitado pretemporada, está perfectamente». Tras regresar en Ponferrada, está llamado a jugar de inicio por la roja de Abel Pascual. Fernán volverá a convocatoria, pero se cayó a última hora Rodrigo Sanz, que vivió la cara amarga del entrenamiento de ayer al salírsele el mismo hombro, el derecho, en el que sufrió una lesión ósea en otoño. Un dolor intenso ante el que nadie pudo intervenir, pues fue necesaria la llegada de una ambulancia para colocárselo. Tras ser examinado en el hospital, la cosa quedó en luxación, sin daño en el hueso.

A juicio de Ramsés, la amenaza de nieve a primera hora del día perjudica a ambos por igual. «A los dos equipos nos favorece qué el campo esté mejor». No se librarán del frío y la lluvia. El Ourense, recién ascendido, lleva una trayectoria opuesta a la Sego: no consiguió ganar hasta la novena jornada, cambió de técnico –no de plantilla– y empezó a sumar con consistencia para asomar la cabeza y llegar un punto por encima del descenso. «Es el equipo con más mérito de la categoría. Empezó con una concatenación de resultados negativos y ahora mismo están con una confianza tremenda». Eso sí, no gana fuera de casa desde noviembre. Tras el 0-0 de la primera vuelta, el duelo de esta tarde decidirá también el average particular.

El técnico huye del léxico, de «adjetivar», de llamar al partido final, pero no de las matemáticas. «El objetivo de aquí a mayo tiene que ser llegar a esos 45 puntos, la forma da un poco lo mismo. Lo cierto es que con los resultados negativos sí que necesitas un golpe de moral importante. Obviamente, son muchas semanas penando, tanto nosotros como la gente. Todos necesitamos una alegría».

